Un amore che ha fatto scalpore

Ricordate Manuel Casella? L’attore e volto noto della televisione italiana ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo, ospite del programma di Caterina Balivo, “La Volta Buona”. Durante l’intervista, Casella ha ripercorso la sua celebre relazione con Amanda Lear, una figura iconica della musica e della moda, che oggi ha 85 anni. La loro storia d’amore, che ha suscitato scalpore per la notevole differenza di età di circa 40 anni, è stata al centro della conversazione, con Balivo che ha messo in evidenza come il loro legame fosse tanto affascinante quanto controverso.

Ricordi affettuosi e rivelazioni

Manuel ha condiviso ricordi affettuosi della Lear, descrivendola come una donna straordinaria: “Lei è stupenda, io tutte le volte che la vedo mi emoziono”. Nonostante la loro relazione sia finita, Casella ha rivelato di non aver mai voluto porre fine a quel legame. “Mi ha lasciato lei? Ha fatto bene”, ha commentato, mostrando una maturità e una comprensione del loro rapporto che va oltre le convenzioni sociali. La sua ammirazione per Amanda è palpabile, sottolineando la sua intelligenza, simpatia e generosità.

Affrontare il giudizio sociale

Un aspetto interessante emerso dall’intervista è il pregiudizio che Manuel ha dovuto affrontare durante la loro relazione. “Sì, l’ho sentito da impazzire. Il giudizio delle persone è la cosa più difficile da accettare”, ha confessato. Essere giovani e innamorati in un contesto sociale che non sempre accetta le differenze può essere una sfida. Casella ha riflettuto su come, all’epoca, fosse incosciente e non pensasse al futuro, vivendo il momento senza preoccuparsi delle opinioni altrui.

Un legame che perdura nel tempo

Nonostante il passare degli anni e le strade diverse che hanno preso, Manuel e Amanda sono ancora in contatto, seppur raramente. “Ogni tanto, ma di rado, ma mi fa sempre ridere”, ha rivelato, dimostrando che il legame che li univa non è mai completamente svanito. Oggi, Manuel vive una vita più riservata, avendo avuto una figlia da una relazione precedente e attualmente legato a una nuova compagna. Tuttavia, il ricordo di Amanda Lear rimane un capitolo importante della sua vita, un amore che ha sfidato il tempo e le convenzioni.