Metà unghia effetto “natural” e metà fluo, oppure metà di un colore e metà di un altro. No, non siamo indecise su che smalto indossare ma stiamo parlando della nuova tendenza per l’autunno 2021 in fatto di manicure: la split nails, anche conosciuta come half nails.

Se sei curiosa su come realizzarla o hai semplicemente bisogno di un po’ di ispirazione per il prossimo appuntamento con la tua onicotecnica di fiducia, continua a leggere questo articolo!

Unghie a metà, la manicure di tendenza per l’autunno 2021

Split nails e half nails sono due modi diversi per chiamare la stessa tendenza a per l’autunno 2021 che sta che sta prendendo piede sulle pagine dei social network dedicate alla nail art.

Si tratta di una particolare manicure che prevede le unghie divise a metà da due colori, tecniche o fantasie diverse. A dispetto delle apparenze è molto facile da realizzare, per un risultato che, con i colori giusti, sarà davvero mozzafiato. Ma vediamo quali sono alcuni esempi di “manicure a metà”.

Unghie a metà con l’effetto matte

Lo abbiamo già visto, una delle tendenze in fatto di unghie per questa stagione è l’effetto matte. Un’idea davvero carina quindi, potrebbe essere quella di stendere lo smalto del colore che desideri sulle unghie, per poi dividerle a metà con l’aiuto di strisce adesive apposite e applicare su una delle due parti lo smalto effetto matte. In questo modo, una parte risulterà opaca, mentre l’altra rimarrà lucida.

Le decorazioni geometriche

Se invece sei indecisa tra un effetto eccentrico ed uno decisamente più semplice, perché non scegliere entrambi? Per farlo potresti stendere sulle unghie una base trasparente oppure una effetto nude, per poi dividerle con una strisciolina adesiva metallizzata su cui sopra passerai un top coat per un risultato davvero luminoso. Un questo modo otterrai un effetto geometrico estremamente di tendenza dato dalla strisciolina, ma manterrai comunque l’aspetto delicato e ordinato dello smalto trasparente o nude.

L’effetto natural

Un effetto molto particolare inoltre, è dato dalle split nails che da una parte hanno lo smalto e dall’altra sono lasciate quasi o totalmente naturali. Attenzione però, in questo caso devono essere davvero perfette e sistemate non appena si noterà una sbeccatura. Altrimenti l’effetto sarà solo quello di un unghia disordinata, da rifare. Se le farai da sola, il consiglio è quello di sfoderare tutta la tua precisione, come un moderno Giotto.

I colori fluo

È vero, i colori fluo sono prerogativa della stagione estiva. Ma ci sono casi in cui anche in autunno si può fare un’eccezione. La manicure effetto split nails è una di questi. Con una parte lasciata al naturale infatti, sta benissimo anche accostata a colori come il giallo, il verde o il rosa fluo, magari divisi da una linea centrale realizzata con una strisciolina o uno smalto nero. Non ti resta che provare per credere!