Dal momento in cui si conoscono iniziano a collaborare insieme, prima come musicisti della stessa band e poi come produttori e compositori per altri artisti. Fin da subito lavorano con grandi nomi del panorama musicale italiano e addirittura danno lo stampo al sound di alcuni di loro.

Chi sono gli amici e produttori discografici Mamakass?

Chi sono i Mamakass: produttori discografici e polistrumentisti

I Mamakass sono una coppia di produttori musicali composto dai due amici originari di Bergamo Fabio Dalè e Carlo Frigerio. I due ragazzi si sono conosciuti nel 2007, anno in cui entrambi iniziano a suonare per la band Smoking Presidents. Con il gruppo, che si scioglie nel 2011, i due ragazzi si sono occupati anche dell’apertura di uno dei concerti di Vasco Rossi.

Una volta terminata l’esperienza con la band, Fabio e Carlo hanno pubblicato insieme un EP chiamato “Notte scura” e in seguito a esso hanno iniziato a collaborare con altri artisti. Il primo progetto a cui i Mamakass si sono dedicati come produttori e compositori è stato il secondo album di Andrea Nardinocchi “Supereroe”, sotto la supervisione artistica di Elisa. In seguito collaborano con Meg e Dargen D’Amico per i quali producono alcuni brani di successo come “Amo Milano”.

Altri nomi importanti con cui i due produttori hanno collaborato nel corso dei loro anni di attività sono stati il gruppo Lo Stato Sociale, Ghali, Willie Peyote e il famoso rapper J-Ax.

Il progetto con Coma_Cose

Grazie al successo riscontrato con le prime collaborazioni dei Mamakass, inizia un progetto di lavoro con Fausto Lama che coinvolgerà anche la cantante Francesca aka California. Coma_Cose è quindi nato proprio sotto la loro ala ed è un progetto che a partire dal 2019 con il disco “Hype Aura” (pubblicato dalla Sony Music) ottiene uno straordinario successo.

Fabio e Carlo si occupano della produzione e della musica mentre Fausto e Francesca scrivono i testi. Importante per i Mamakass è riuscire a inserire nella produzione del brano non solo suoni elettronici ma anche elementi facilmente riproducibili con gli strumenti nei live; questo è reso possibile dalla loro conoscenza poliedrica dei vari strumenti. Sono proprio loro, infatti, a suonare durante i live dei Coma_Cose.

La figura del produttore musicale sta acquisendo sempre più rilevanza nel mondo della musica e i Mamakass, come riporta Rockol, ritengono che due elementi siano fondamentali per riuscire ad avere successo in questo difficile ambito: