La bellezza matura: un nuovo approccio al trucco

Il trucco per le donne over 60 richiede un approccio diverso rispetto a quello delle più giovani. Con l’avanzare dell’età, la pelle subisce cambiamenti significativi, rendendo necessarie tecniche e prodotti specifici per esaltare la bellezza naturale. È fondamentale iniziare con una buona skincare antiage, che prepara la pelle a ricevere il trucco, garantendo un aspetto luminoso e ben idratato. Questo non solo migliora l’aspetto generale, ma aiuta anche a prolungare la durata del make-up, assicurando una tenuta impeccabile durante la giornata.

Colori e texture: le scelte giuste per un trucco naturale

Quando si tratta di colori, è importante optare per tonalità opache piuttosto che perlescenti, che possono risultare poco valorizzanti. I colori tenui e delicati sono ideali per evitare un aspetto eccessivamente marcato. Per il finish, i prodotti in crema sono preferibili a quelli in polvere, poiché questi ultimi possono accentuare le imperfezioni e appesantire lo sguardo. Utilizzare matitoni morbidi per sfumare l’ombretto può donare profondità e freschezza allo sguardo, mentre un primer aiuta a minimizzare le linee di espressione e a prolungare la durata del trucco.

Focus su occhi e labbra: trucchi per un look fresco

Per gli occhi, un eyeliner scuro applicato all’attaccatura delle ciglia può definire lo sguardo, mentre il mascara è essenziale per aprire e ringiovanire gli occhi. Passando alle labbra, è consigliabile evitare gloss trasparenti e optare per rossetti opachi in tonalità non troppo scure, che possono dare un effetto volumizzante. Un trucco utile è utilizzare una matita per labbra per ritoccare gli angoli, creando un aspetto più sollevato e fresco. La base del trucco deve iniziare con un primer per levigare la pelle, seguito da un fondotinta fluido con proprietà illuminanti e antiage, o una BB cream per una copertura leggera.

La cipria e il blush: alleati per un finish perfetto

La cipria è un elemento chiave per garantire una maggiore durata al trucco e per ottenere un aspetto levigato. È importante applicarla con moderazione, utilizzando un pennello dalle setole morbide per evitare un effetto polveroso. Anche il blush dovrebbe essere scelto in una versione cremosa, per non evidenziare rughe e pori dilatati. Con questi semplici accorgimenti, ogni donna over 60 può sentirsi bella e sicura di sé, valorizzando la propria unicità e il proprio stile.