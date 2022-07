ll Sindacato Tedesco Verdi ha proclamato uno sciopero Lufthansa di 24 ore per il 27 luglio: la compagnia di bandiera tedesca annuncia ritardi a cancellazioni dopo che era stata annunciata l’astensione dal lavoro del personale di terra. Il sunto è che a partire da mercoledì 27 luglio sono previsti possibili ritardi e disagi.

Quei disservizi saranno incentivati dalla cancellazione di voli.

Lufthansa, annunciato sciopero di 24 ore

Perché incentivati? Perché lo sciopero indetto dai sindacati di Lufthansa va a fare massa critica con una situazione in particolare europea per la quale il settore del trasporto aereo sta vivendo uno dei suoi peggiori momenti di sempre. Lufthansa è la più grande compagnia aerea europea ed ogni sua fibrillazione, tecnica o sindacale, rischia di mettere ancor più in crisi un settore che sta vivendo settimane terribili.

Meno 3mila voli fra luglio ed agosto

La compagnia aveva già preannunciato in due tappe la disdetta di 3mila voli tra i mesi di luglio e agosto. In queste settimane i voli cancellati in Europa e gli imbarchi limitati stanno pregiudicando il periodo delle vacanze, con i flussi turistici al massimo. Ma cosa sta succedendo? Che i licenziamenti specie del personale di terra dei mesi in cui con il Covid non volava più nessuno oggi hanno un impatto terribile sull’efficienza dei voli post-pandemia.