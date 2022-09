Una ragazza transessuale sostiene di essere stata insieme a Luca Salatino e, anche se sostiene di non essere in cerca di visibilità, chiede di poter entrare nella Casa del GF Vip 7 per avere un confronto con lui.

Luca Salatino: una ragazza transessuale è stata con lui

Dopo il confronto che Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi hanno avuto nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 7, una ragazza transessuale ha confidato ad Amedeo Venza di essere stata con lui. Stando al racconto fatto all’esperto di gossip, l’ex tronista di Uomini e Donne e questa tizia, tale Noemi, si conoscono da più di 10 anni e sono stati a letto insieme. A riprova di ciò ci sarebbero alcuni video.

“Elenoire tranquilla che c’è speranza anche per te. Non di certo nella casa del GF Vip. Ma fuori mai dire mai. Probabilmente quando non sarà fidanzato. E te lo dice una che c’è passata“, ha esordito l’ex fiamma di Luca.

Il racconto della ragazza transessuale

La ragazza transessuale ha dichiarato:

“Luca è un bravissimo ragazzo, fedele quando è fidanzato e soprattutto riservato quando si parla di se stesso. Lo conosco da 10 anni e ci siamo visti molte volte, e proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire, cioè che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze! Invece di nascondersi ipocritamente solo per la paura del pregiudizio altrui”.

Secondo Noemi, Salatino ha dato il due di picche ad Elenoire solo perché non è il suo tipo ed è fidanzato. Se la Ferruzzi gli fosse piaciuta un po’ non si sarebbe fatto molti problemi.

Noemi in possesso di video con Luca

Noemi ha concluso:

“Se posso provare tutto? Ovviamente sì, qualche anno fa facemmo un video, purtroppo il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito. Detto questo non sono qui per sp******re nessuno, né sono in cerca di visibilità, ma mi dà ai nervi vedere una persona come Luca Salatino fare delle affermazioni a Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa… Vorrei dirgli una cosa: Luca nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo, sii solo sincero e non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente… sempre!”.

La ragazza transessuale sostiene di non essere in cerca di visibilità, ma sul suo profilo Instagram ha condiviso diversi scatti dove tagga il GF Vip e chiede di entrare in Casa.