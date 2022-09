La gieffina Elenoire Ferruzzi è convinta che Luca Salatino provi dell'interesse per lei. La replica dell'ex volto di Uomini e Donne è immediata.

Il Grande Fratello VIP è iniziato da pochi giorni e all’interno della casa più spiata d’Italia c’è già aria di tensione tra due concorrenti. Si tratta di Elenoire Ferruzzi e dell’ex volto di Uomini e Donne Luca Salatino.

La donna si è detta convinta che Salatino possa trovare dell’interesse per lei. La replica di quest’ultimo, attualmente legato a Soraia, non si è fatta attendere.

GF VIP, scontro tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino

La gieffina – riporta Fanpage – si era in una prima battuta confrontata con Antonino Spinalbese: “Ti pare che io a 47 anni, dopo il trascorso di vita che ho, vado a fare fantasie e a invaghirmi quando non c’è una base? Non sono scema.

Non ti sei accorto di niente? Ma non potevi accorgertene. Ho pianto due notti”. “Dopo tre giorni non puoi essere sicura di niente”, ha risposto invece Spinalbese.

La replica di Luca Salatino

Il concorrente, non solo ha sottolineato di essere innamorato della sua fidanzata Soraia, ma ha sbottato sottolineando che ciò che aveva vissuto si trovava nella sua testa: “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste! Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te.

Ma cosa ti ho fatto capire? Una volta, due volte, tre volte, mi avete rotto tutti il caz**”.