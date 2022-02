Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono lasciati, la spiazzante notizia arriva direttamente dal profilo Instagram della ballerina, che attraverso una Story ha condiviso con i suoi follower la novità.

A distanza di pochi minuti dalla pubblicazione del breve video, la ballerina ha annunciato ai suoi fan che in realtà si trattava di uno scherzo.

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono lasciati: l’annuncio su Instagram è uno scherzo

Nel pomeriggio di domenica 6 febbraio 2022, la bellissima Lorella Boccia, ballerina di Amici, moglie di Niccolò Presta e da pochi mesi mamma di Luce Althea, ha annunciato ai suoi follower un’importante notizia che riguarda la sua vita sentimentale e il suo matrimonio:

“Alcuni di voi hanno notato l’assenza di Nick sui miei social, ne avevo già parlato qualche settimana fa, ci siamo allontanati, ci siamo lasciati, non torna a casa da venti giorni, non vede la bambina da venti giorni, credo non ci sia bisogno di aggiungere altro”.

Una vera e propria doccia fredda la notizia della fine della storia d’amore tra la Boccia e Presta per i numerosi fan della coppia, che in questi mesi hanno seguito con gioia anche le tappe della gravidanza della ballerina e della nascita della piccola Luce Althea, venuta alla luce il 20 ottobre 2021. L’annuncio di Lorella era in realtà uno scherzo, come rivelato dalla ballerina pochi minuti dopo la pubblicazione del primo video.

Lorella Boccia su Instagram: “È uno scherzo”

A distanza di pochi minuti dalla pubblicazione del video in cui la Boccia annunciava la fine della sua storia con Presta, sono comparse altre Instagram Stories sul profilo della ballerina, in cui la stessa ha dichiarato:

“È uno scherzo ovviamente“.

E a queste parole ha aggiunto:

“È tutto a posto, Nick era fuori per lavoro, è stato a Sanremo per tre settimane e stasera sta tornando da noi, non vediamo l’ora”.

Lorella Boccia e Niccolò Presta: una storia d’amore da sogno

Quella vissuta fino ad oggi da Lorella Boccia e Niccolò Presta è una storia d’amore che ha fatto sognare moltissime persone, la coppia si è conosciuta nel 2016 a Ciao Darwin, poi dopo cinque mesi dal primo incontro, i due hanno vissuto un primo appuntamento da sogno e da allora non si sono mai separati.

Nel 2018 durante un viaggio in Kenya, Presta ha chiesto a Lorella di sposarla, la ballerina ha accettato con grande gioia e i due sono convolati a nozze il 1 giugno del 2019. La piccola Luce Althea, nata nel 2021, è stata per la coppia il coronamento di un sogno.