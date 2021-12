Lorella Boccia ha svelato per la prima volta le difficoltà vissute durante il parto e nei giorni immediatamente successivi alla nascita di sua figlia, Luce Althea.

Lorella Boccia: il parto

Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno da poco vissuto la grande gioia di diventare genitori di una bambina, la piccola Luce Althea.

Oggi la coppia è più felice che mai ma la showgirl non ha nascosto di aver vissuto giorni complicati subito dopo il parto:

“Non è stato facile. Il parto è stato naturale, ho subito una lacerazione importante. Non riuscivo a stare seduta, per dieci giorni ho pranzato e cenato in piedi, la allattavo sdraiata a letto. E quando hai un dolore fisico, anche la mente ne risente. E io ho bisogno di stare bene per Luce Althea.

Per fortuna ora va molto meglio”, ha confessato la showgirl.

Lorella Boccia e Niccolò Presta

Fortunatamente la showgirl ha potuto sempre contare sul sostegno di suo marito Niccolò, che non ha mai smesso di starle accanto e di aiutarla con la bambina. “Lo guardo e vedo un uomo cambiato. È sempre stato buono, altruista, ma adesso è una persona diversa, lo vedo nei suoi sorrisi, nel suo modo di fare quotidiano.

Ha una luce negli occhi che prima non aveva ed è bellissimo”, ha dichiarato Lorella Boccia, che ha finalmente realizzato il suo sogno d’amore.

Lorella Boccia: la morte del padre

Nel 2019 la showgirl ha perso suo padre, con cui si era riavvicinata poco tempo prima che l’uomo morisse. Niccolò Presta invece ha perso sua madre.

“Se soffri e poi trovi chi ha sofferto quanto te, è più facile rimanere uniti e affrontare tutto con estrema maturità. Quando ci siamo conosciuti io avevo 26 anni, Niccolò 25, ma non abbiamo mai vissuto con la leggerezza tipica dell’età. Non ho rimpianti, sono felice di come ho affrontato il passato e di come costruisco il futuro”, ha dichiarato Lorella Boccia.