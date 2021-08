Con l’estate le temperature si alzano, le giornate si allungano e, magari, si è anche un po’ più liberi dagli impegni rispetto al resto dell’anno. Quale momento migliore quindi, per organizzare aperitivi in compagnia?

Se ne hai già qualcuno in programma ma non hai la più pallida idea di cosa indossare, lasciati ispirare dai look proposti dai brand più famosi, sempre pronti a mostrare quelle che sono le tendenze del momento.

Ne abbiamo radunati alcuni tra i più belli per te.

Look per aperitivo

Ammettiamolo, gli aperitivi sono quelle occasioni che cogliamo per farci belle e sfoggiare i nostri outfit preferiti che ci donano quella buona dose di self-confidence di cui ogni tanto sentiamo il bisogno.

Scopri tra gli abitini, i maxi dress ed eleganti tute le tendenze look più adatte a te e divertiti ad abbinarle creando uno stile del tutto personalizzato.

Look per aperitivo: le gonne

Tra le tendenze per l’estate ci sono le gonne pareo, gonne a portafoglio, mini o longuette. Come quella proposta da Stradivarius è in pieno stile anni ’70: a vita alta con grandi margherite rosa su sfondo rosso corallo, da abbinare al top con stampa e colori identici.

Anche Pimkie tra le sue proposte ne ha una a vita alta, ma è lunga fino a sotto al ginocchio, con un audace spacco laterale ed anche in questo caso la stampa è floreale: piccole margherite bianche su sfondo rosa.

La minigonna di Tezenis invece è a portafoglio, con vita alta e con piccole roselline rosse su sfondo nero. A renderla romantica sono le rouge sui bordi inferiori.

Look per aperitivo: gli abiti

Se non vuoi rischiare di sbagliare outfit per il tuo aperitivo estivo, punta sugli abiti. Tra maxidress, aderenti, super colorati o in tinta unita, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Motivi per esempio propone un modello freschissimo che si ispira ai colori e alle stampe tipici delle terre dell’Africa.

Il crochet, ovvero l’unicinetto, è tra le tendenze più amate dell’estate 2021. Motivi lo sa bene e infatti nella sua selezione per questa stagione ha anche un elegante abito in crochet, lungo fino alle caviglie e con spacco laterale.

Se invece apprezzi lo stile country chic, da Stradivarius puoi trovare un abito che rispecchia questo stile, corto fino sopra il ginocchio, con spalline a mantella e scollo a V. Il colore neutro e la scollatura sono l’ideale anche per chi ama giocare con gli accessori.

Look per aperitivo: i pantaloni

Lo abbiamo già visto, gli anni ’70 stanno tornando di moda. Dopo il crochet e le stampe a fiorellini infatti ne sono una dimostrazione anche i pantaloni a zampa. Come quelli del completo grigio proposto da Pull&Bear. Da provare assolutamente abbinato con accessori sui toni dell’oro.

Molto trendy anche il completo di H&M con pantaloncini larghi a vita alta e blazer senza maniche, sui toni del rosa salmone. Da abbinare con un top dello stesso colore e sui toni neutri.

Look per aperitivo: le scarpe

Le scarpe giuste completano il look e quelle per l’estate 2021 si sanno davvero fare notare. Stradivarius mixa le tendenze unendo i pratici kitten heels, la punta quadrata e cinturini finissimi.

Le ciabattine di Hermes invece hanno davvero spopolato sui social. Tanto comode quanto eleganti hanno la tomaia sagomata con l’inconfondibile H e sono disponibili in tantissimi colori, anche fluo e pastello. Noi vi proponiamo la versione passe partout, che sta davvero bene con l’abbronzatura.