I Little Pieces of Marmelade sono un duo che sembra avere tutte le carte in regola per essere una delle rivelazioni di X Factor 2020. Scopriamo qualcosa in più su chi sono i componenti di questa particolare band.

Little Pieces of Marmelade: chi sono

I Little Pieces of Marmelade sono un duo di ragazzi marchigiani, originari di Filottrano (Ancona). La voce e la batteria sono di DD, nome d’arte di Daniele Ciuffreda (24 anni), la chitarra è invece di Frankie, nome d’arte di Francesco Antinori (25 anni). Il loro esordio ai live di X Factor avviene con l’inedito One Cup of Happiness, ma la storia della loro band ha inizio qualche anno prima.

Daniele e Francesco sono due amici musicisti. DD è un insegnante di chitarra, canta e suona anche la batteria e il piano elettrico. Frankie invece oltre a suonare la chitarra è abile anche al synth ed è la seconda voce della band. I Little Pieces of Marmelade nascono nel 2015, e nel 2016 incidono ed autoproducono il loro primo EP. Nel 2018 invece iniziano a scrivere il loro primo ed omonimo album, prodotto da Giacomo Florenza.

Album che viene completato nel 2020, lo stesso anno in cui partecipano alle selezioni di X Factor.

Stile musicale e X Factor 2020

I Little Pieces od Marmelade sono un duo molto particolare, dallo stile trasgressivo che riporta indietro nel tempo. Sulla loro pagina Facebook, sono loro stessi a dare una definizione al loro modo di fare musica.

La definiscono infatti “porn rock, punk te blues, pshychedelic crossover”. Le loro sonorità sono hard core con rimandi al grunge che ha caratterizzato gli anni ’80/’90. Uno stile d’altri tempi, riportato ai giorni nostri grazie all’aggiunta dell’alternative rock e lo stile psichedelico in questo mix esplosivo.

Uno stile musicale che li contraddistingue anche nel loro percorso a X Factor 2020. Oltre all’inedito One Cup of Happiness infatti, ne presentano un secondo ai Bootcamp, dal titolo Digital Cramps, mentre ai last call si presentano con una cover di Helter Skelter, il famosissimo brano contenuto nel White Album dei Beatles.

