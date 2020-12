Manager veronese di 47 anni, balzata alle cronache poiché pare essere la futura sposa dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: chi è Lia Del Grosso.

Lia Del Grosso: chi è?

Quando si parla di Fabrizio Corona, i gossip e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

E per finire in bellezza questo travagliato 2020, pare proprio che l’ex re dei paparazzi abbia deciso di sposarsi. La futura sposa non è un personaggio conosciuto, bensì una manager di Verona, originaria della Campania.

Lia Del Grosso, il cui vero nome è Pasqualina, è nata il 2 settembre 1973 ad Avellino. Dopo essersi laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, si è spostata agli inizi degli anni 2000 a Verona, città in cui ha aperto l’agenzia di comunicazione Ldg-Consulting.

Advertisements

Attualmente è manager e amministratrice della Luxury Events Ldg, un’agenzia che si occupa di eventi e comunicazione. La sede si trova a Verona, ma ha filiali anche a Milano e a Montecarlo.

La Del Grosso non è una nuova conoscenza di Fabrizio Corona, dai gossip pare infatti che i due si conoscano da più di 5 anni. Nel passato della manager pare che ci sia anche una collaborazione con Lele Mora.

Futura moglie di Corona

Del passato di Corona si conoscono le sue relazioni travagliate con moltissime donne dello spettacolo. In primis la modella Nina Moric, da cui ha avuto il figlio Carlos Maria. Successivamente nel cuore dell’ex re dei paparazzi c’è stata per anni la showgirl argentina Belen Rodriguez. Poi è stata la volta della giovanissima Silvia Provvedi, che gli è stata vicina durante i duri anni del carcere e della veronese Zoe Cristofoli.

Corona ha avuto anche un breve ma intenso flirt con Asia Argento.

La notizia della pubblicazione delle nozze tra Corona e la manager Del Grosso è arrivata senza alcun preavviso, tanto che c’è chi crede che non sia vero. La foto delle pubblicazioni affisse il 19 novembre 2020 sembra però reale e veritiera. Lia sul suo profilo Instagram, reso ora privato, ha pubblicato alcune foto con didascalie enigmatiche, in cui professa vero amore per un uomo, che pare possa essere proprio Fabrizio Corona.

Corona non è nuovo alle uscite clamorose e inaspettate e tale scoop pare non essere uscito casualmente, in quanto l’ex re dei paparazzi ha appena pubblicato un libro “Come ho inventato l’Italia”.

Che sia quindi solo una trovata per far parlare di sé o effettivamente tra i due c’è vero amore? Solo il tempo potrà dirlo.