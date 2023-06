Lng ha deciso di lanciare un nuovo modello di maglietta davvero molto particolare. Si tratta di una maglia già sudata, con gli aloni di sudore già bene in vista. E ha un prezzo davvero stellare.

Lgn lancia la maglietta già sudata: il prezzo della sweatshirt è stellare

Anche se a volte sembra di aver visto proprio tutto, nel mondo della moda le novità spesso folli e assurde non smettono mai di arrivare. In un mondo in cui nessuno ha più voglia di faticare, in cui la maggior parte delle persone è abituata ad ottenere tutto e subito, è arrivata anche una maglietta che è un vero e proprio simbolo di questa tendenza. Abbiamo sempre tutto a portata di clic, con internet, i social network e tutte le informazioni che vogliamo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Ormai a nessuno serve sforzarsi per ottenere qualcosa e nessuno sa più cosa significa fare fatica. Non siamo più abituati a sudarci le cose. Una frase che è stata presa in modo decisamente letterale, visto che è stata ideata la maglietta già sudata. La creazione è del talentuoso, e molto ironico, designer Louis Gabriel Nouchi, che si è inventato la t-shirt e la felpa pre-sudate per il suo brand Lgn. Entrambi i capi sono grigi e caratterizzati dalla stampa trompe-l’oeil più scura di una bella chiazza che simula in modo molto realistico il sudore sul petto, sulla schiena e sotto le ascelle. Si tratta di una novità davvero folle e provocatoria, che ha anche un prezzo particolarmente alto. La maglia, in vendita sul sito internet, costa 195 euro, mentre la felpa raggiunge il prezzo di 325 euro.

Louis Gabriel Nouchi ha deciso di creare per il suo brand Lgn la maglietta, e la felpa, già sudata. Un capo sopra le righe e davvero bizzarro, con un prezzo stellare, che sembra aver già ottenuto diversi consensi. Forse si tratta di un modo per superare l’imbarazzo estivo delle famose “pezze sotto le ascelle”. Indossando questa maglia sicuramente tutti avranno la scusa di non essere loro a sudare, ma di aver comprato una maglia fatta così. Potrebbe rivelarsi anche un modo molto utile per simulare attività sportive che in realtà non esistono. Si può far finta di aver fatto allenamento per ore, sfoggiando un finto sudore a testimoniare sforzi inesistenti, con una maglietta che in realtà profuma ancora di ammorbidente. Un’idea davvero bizzarra quella del famoso designer, che potrebbe avere numerose utilità. Dopo questa idea sicuramente possiamo iniziare ad aspettarci davvero di tutto dal mondo della moda, ma è anche vero che di idee strane nel corso del tempo ne sono state realizzate davvero tante. Quale sarà la prossima? Per il momento si potrà sfoggiare questa maglietta già sudata, che ha tutti i presupposti per diventare un nuovo trend, in grado di conquistare tutti. E voi, indossereste una maglietta che presenta già gli aloni di sudore? Una scelta bizzarra, ma più alla moda di quanto possiate immaginare.