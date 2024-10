Leonor di Borbone: eleganza e simbolismo nella moda reale

Un look che parla di tradizione

La giovane Principessa Leonor, erede al trono di Spagna, ha recentemente catturato l’attenzione durante la cerimonia di Oviedo, dove ha ricevuto il titolo di Alcaldesa Honoraria. Il suo outfit, un completo sartoriale in un delicato azzurro cielo, ha richiamato immediatamente l’attenzione per la sua eleganza e per i dettagli che omaggiano la madre, la Regina Letizia. Questo look non è solo una scelta di moda, ma un chiaro messaggio di continuità e rispetto per la tradizione reale.

Il blazer leggermente sagomato, abbinato a pantaloni dal taglio maschile, ha creato un’immagine di modernità e classe. Leonor ha dimostrato di saper bilanciare perfettamente il rispetto per le tradizioni con un tocco personale, rendendo il suo stile unico e riconoscibile.

Dettagli che raccontano una storia

Un elemento che ha suscitato particolare curiosità è stato un anello indossato dalla principessa sull’indice. Questo gioiello, dal design semplice e ondulato, ha alimentato speculazioni riguardo al suo significato affettivo. Indossato sullo stesso dito in cui la Regina Letizia porta il suo anello di Coreterno, l’anello di Leonor sembra rappresentare un legame simbolico tra madre e figlia. Nonostante non sia un pezzo di alta gioielleria, il suo valore affettivo è innegabile, rendendolo un accessorio significativo.

Inoltre, gli orecchini Doble Daga di Gold & Roses, già indossati dalla Regina Letizia, hanno ulteriormente arricchito il look della giovane principessa. Realizzati in oro bianco e diamanti, questi orecchini non solo sono un simbolo di eleganza, ma anche un chiaro richiamo alla tradizione familiare.

Un equilibrio tra tradizione e modernità

Leonor ha scelto con cura anche le scarpe, optando per décolleté con tacco moderato della marca spagnola PINKCHIC guagua, già indossate dalla madre. Questo ulteriore dettaglio sottolinea la connessione tra le due, dimostrando come la giovane principessa stia evolvendo il suo stile personale, mantenendo un forte legame con la tradizione.

Il completo azzurro cielo, che molti hanno inizialmente confuso con un altro indossato in precedenza, rappresenta un simbolo di freschezza e giovinezza. La scelta di questo colore, abbinato a dettagli neri, ha messo in risalto la sua carnagione chiara e i lunghi capelli biondi, sempre acconciati in modo impeccabile. Leonor continua a sorprendere con il suo stile sobrio e ricercato, dimostrando una spiccata affinità per i look materni, ma con un’evoluzione verso una direzione più personale e moderna.