Si avvicina al mondo della musica ancora piccolissimo, ma il suo debutto effettivo in questo ambito avviene solo pochi anni fa. Oltre agli studi di chitarra e pianoforte si dedica anche alla scrittura di testi, che lo porta a comporre alcuni dei suoi brani più conosciuti.

Ma chi è Le Larve e cosa c’è da sapere sul giovane e promettente cantante?

Chi è il cantante Le Larve

Jacopo Castagna, conosciuto con il nome d’arte “Le Larve”, nasce a Roma nel 1993. I suoi genitori, famosi doppiatori e specialisti del campo, gli trasmettono la passione per questo mestiere e fanno sì che Jacopo inizi a seguire le loro orme fin da piccolissimo. I primi esordi come doppiatore avvengono all’età di 8 anni e l’attuale cantante riceve anche molti premi grazie al suo talento per questa difficile professione.

A 11 anni, però, Jacopo sente il richiamo di un altro amore: quello per la musica. Inizia così a studiare chitarra e pianoforte (appassionandosi di più alla prima) e durante gli anni del liceo fonda una band chiamata proprio “Le Larve”. Nel 2014, tuttavia, il cantante decide di continuare questo viaggio nel mondo della musica in solitaria, mantenendo il nome del gruppo come proprio pseudonimo.

Il primo contratto viene firmato con un’etichetta indipendente (la LDM) e porta alla pubblicazione del suo primo album “Non sono d’accordo” nel 2016, la cui produzione viene curata da grandi esperti del campo freschi di collaborazioni con Calcutta, Mengoni e Francesca Michielin.

Nonostante l’ottimo risultato ottenuto con la prima pubblicazione, nel 2018 Jacopo viene notato dalla casa discografica Universal e decide di continuare il suo percorso al loro fianco.

Nel 2019 esce il primo disco pubblicato con la Universal Music, “Ho visto la Madonna”. Da questo album vengono estratti diversi brani, tra cui quello di maggiore successo “Piove”. Nel 2020 Le Larve decide di partecipare al format Rai AmaSanremo, dal quale vengono selezionati tra i finalisti i partecipanti a Sanremo Giovani.

La prima volta a Sanremo

A seguito della partecipazione ad AmaSanremo nel 2020 e alla sua classificazione tra i finalisti del contest, Le Larve ottiene un posto tra le fila dei concorrenti di Sanremo Giovani per la 71° edizione del Festival.

Sanremo Giovani sarà per Le Larve la prima occasione di mostrarsi su un grande palco e a un pubblico decisamente vasto; cercherà di conquistare la giuria con il brano (scritto da lui) “Musicaeroplano”, con il quale è riuscito a farsi notare tra i 60 partecipanti al format guidato da Amadeus.

