Il 5 ottobre riprende Le Iene su Italia 1 con alla conduzione Nicola Savino. Questa volta, però, ad affiancarlo non ci sarà Alessia Marcuzzi che ha lasciato Mediaset. Savino non sarà da solo in questo viaggio e verrà affiancato da 10 donne, 1 per ogni puntata.

È tempo di darvi la soluzione! 😜 Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band… Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud