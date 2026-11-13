Una giornalista medica scopre di avere una grave malattia coronarica e racconta come il colesterolo LDL-C possa restare nascosto anche a chi conosce bene la medicina.

Nancy L. Snyderman, MD, ha iniziato la carriera come chirurga certificata, occupandosi di un paziente alla volta. Lavorando nei centri medici universitari, si è accorta che esisteva un divario tra ciò che i medici sapevano e ciò che i pazienti capivano della propria salute. La televisione le è sembrata lo strumento giusto per colmarlo: “Per me gran parte del lavoro del medico era restituire umanità alla medicina”, racconta.

Per quasi tre decenni, gli americani l’hanno seguita dagli schermi di casa. Come chief medical correspondent, ha trattato temi sanitari molto diversi e viaggiato in molte delle aree più difficili del mondo, traducendo ogni giorno notizie mediche complesse in informazioni chiare e utili.

Un’esperienza personale: il calcio coronarico

Nancy è sempre stata attiva: cammina, viaggia e tiene il passo con i nipotini. Eppure non sempre il benessere coincide con la salute. Quando lavorava a un servizio sulle angiografie TC, si è sottoposta a una TAC del calcio coronarico, un esame che misura la quantità di placca calcificata nelle arterie del cuore. Il suo punteggio è stato 100. Pensava di aver superato la prova, ma uno zero sarebbe stato il risultato ideale.

Nel frattempo faceva fatica a tenere sotto controllo il suo LDL-C, il colesterolo lipoproteico a bassa densità, spesso definito colesterolo “cattivo”. Assumeva statine da anni, ma non riusciva a portarlo al livello indicato dal medico. Dopo la conversazione con un’amica infermiera di cardiologia, che l’ha spinta a consultare un nuovo cardiologo, sono emerse una grave malattia coronarica e ostruzioni significative nelle arterie che alimentano il cuore.

Donne e colesterolo: un rischio spesso sottovalutato

La malattia cardiaca resta la prima causa di morte tra le donne negli Stati Uniti, eppure solo il 56% delle donne la riconosce come la minaccia principale. La cardiologa Sirisha Vadali, MD, certificata e operativa a Scottsdale, in Arizona, spiega che può progredire in silenzio anche quando ci si sente bene. Più alto è il livello di LDL-C e più a lungo persiste, più il rischio di infarto o ictus si accumula nel tempo.

Per Nancy la lezione è stata chiara: la competenza non protegge da tutto. “Puoi essere la persona più informata della stanza e non accorgerti di un segnale d’allarme su te stessa”, afferma. Serve spesso una spinta da una persona cara per passare all’azione.

Oltre la soglia: gli obiettivi raccomandati

Abbassare il colesterolo non basta sempre. Le linee guida 2026 ACC/AHA/Multisociety sulla gestione della dislipidemia indicano obiettivi di LDL-C in base al rischio individuale: sotto 70 mg/dL per chi ha diabete e più fattori di rischio cardiovascolare, e sotto 55 mg/dL per chi ha una malattia cardiovascolare a rischio molto elevato. Dieta ed esercizio, per alcuni pazienti, possono non bastare, e la dottoressa Vadali sottolinea che non si tratta di un fallimento personale.

Nancy ha quindi avviato, insieme al cardiologo, una terapia con REPATHA® (evolocumab), un’iniezione da fare ogni due settimane. Può essere somministrata a casa o in viaggio. La dottoressa Vadali la prescrive perché agisce rapidamente, e per i pazienti ad alto rischio contribuisce a ridurre la probabilità di infarto o ictus.

Il messaggio di Nancy è semplice: parlare con il proprio medico del proprio LDL-C, conoscere l’obiettivo raccomandato e, se necessario, costruire un piano insieme. “Voglio che ogni donna si chieda quale sia il proprio rischio cardiovascolare e cosa possa fare”, conclude.