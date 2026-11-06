Veronica Gentili ha annunciato in diretta a Le Iene di aspettare una bambina dal compagno Massimo Galimberti. Prima dell'annuncio ha ricordato il padre Giuseppe, scomparso nell'ottobre 2024.

Veronica Gentili, giornalista e conduttrice de Le Iene, ha annunciato in diretta di essere incinta. A 43 anni aspetta la sua prima figlia, una bambina, dal compagno Massimo Galimberti. Lo ha rivelato durante l’ultima puntata del programma, interrompendo per qualche istante la trasmissione. L’annuncio si è intrecciato al ricordo del padre Giuseppe, scomparso nell’ottobre 2024.

Per Gentili si tratta di un’eccezione. La conduttrice ha sempre difeso con cura la propria vita privata e raramente ne ha parlato in pubblico. Questa volta ha scelto lo studio televisivo per condividere una notizia personale, e le parole che ha usato spiegano anche il perché.

Prima del lieto annuncio, il pensiero per il padre

Gentili non è partita dalla gravidanza. Ha ricordato prima il giorno in cui è morto suo padre, quando avrebbe dovuto essere in onda proprio con Le Iene. Lo ha raccontato così:

«Ho perso mio padre. Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma, invece presi un aereo e tornai a casa».

Il programma che l’aveva vista assente nel giorno del lutto è diventato quindi il luogo in cui condividere una notizia felice. Gentili ha spiegato che, dopo quel periodo doloroso, la vita le ha riservato una nuova sorpresa.

«Tra poco il mio corpo parlerà al posto mio»

La conduttrice si è mostrata di profilo davanti alle telecamere e ha confermato la gravidanza con una frase che ha anticipato ogni possibile indiscrezione: «Tra poco il mio corpo parlerà al posto mio, quindi sono incinta».

Ha poi aggiunto che aspetta una femmina. Il pubblico e i colleghi presenti in studio hanno accolto la notizia con grande entusiasmo.

C’è stato spazio anche per l’ironia, a proposito della scelta del nome della bambina: «Sul nome, che ve lo dico a fare, c’è il solito dibattito accesissimo con il papà ma ovviamente alla fine vincerò io, sappilo», ha scherzato rivolgendosi al compagno.

Gentili ha detto di essere emozionatissima all’idea di diventare madre. Ha anche ammesso di doversi ancora abituare a questa nuova prospettiva.

La telefonata che non ha potuto fare

Il passaggio più intenso è arrivato quando la conduttrice è tornata a parlare del padre. Ha confidato quanto avrebbe voluto chiamarlo per dargli la notizia e vedere la sua reazione. Una telefonata che non c’è stata e che ha reso evidente il peso dell’assenza anche in un momento di gioia.

«Mi piace pensare che da qualche parte lui lo sappia già e stia sorridendo guardandomi stasera così emozionata».

Sono parole che descrivono un’esperienza comune a molte donne: affrontare una gravidanza dopo un lutto recente, quando la felicità per una nuova vita convive con il vuoto lasciato da chi non c’è più.

Chi è Massimo Galimberti, il compagno lontano dai riflettori

Il padre della bambina è Massimo Galimberti, legato alla giornalista da diversi anni. Ha 53 anni, lavora come sceneggiatore e story editor ed è docente universitario a Roma.

La coppia vive insieme nella Capitale. Le apparizioni pubbliche dei due sono state pochissime: hanno scelto di non esporre la propria intimità e di tenere riservata anche la vita quotidiana. Proprio per questo l’annuncio in diretta ha avuto un valore particolare.

Sul fronte professionale, Gentili continuerà a condurre Le Iene finché la gravidanza glielo consentirà. Per il momento non è previsto alcun passaggio di consegne imminente: chi segue il programma la ritroverà alla guida delle prossime puntate, mentre per lei e Galimberti si avvicina l’arrivo della prima figlia.