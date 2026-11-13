Antonella Elia, nuovo intervento dopo il tumore borderline

A un mese dall'operazione per un tumore borderline, Antonella Elia annuncia su Instagram un nuovo intervento al Policlinico Gemelli: i medici hanno trovato altre tre formazioni da togliere.

Antonella Elia dovrà affrontare un secondo intervento chirurgico. La showgirl lo ha annunciato con un video nelle storie di Instagram, girato dalla sua stanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è di nuovo ricoverata a solo un mese dalla prima operazione per la rimozione di un «tumore borderline». In quell’occasione le erano stati asportati le tube e un ovaio. Il motivo del nuovo ricovero: i medici hanno individuato altre formazioni da rimuovere.

Per Elia si apre quindi una nuova fase di un percorso che sperava di aver già chiuso. La notizia arriva a poche settimane dal primo passaggio in sala operatoria. Lei stessa l’ha definita inattesa.

Il video dalla stanza del Gemelli e l’annuncio ai fan

Nel filmato condiviso con i follower, la conduttrice parla con franchezza della delusione per un percorso che si allunga. «Non è finita. Speravo che tutto fosse già finito e invece si va avanti», ha raccontato.

Ha poi spiegato perché deve tornare sotto i ferri. Gli accertamenti hanno evidenziato «altre tre formazioni che bisogna togliere». Non ha aggiunto dettagli clinici sulla natura delle nuove formazioni. Anche i tempi dell’intervento non sono stati resi noti.

Il tono del messaggio, però, non è quello dello sconforto. Subito dopo l’annuncio, Elia ha voluto tranquillizzare chi la segue. «Ve lo comunico ma non preoccupatevi», ha detto, inquadrando dalla finestra della stanza la cupola di San Pietro.

Le dottoresse definite «due angeli» e il clima in reparto

Una parte consistente del video è dedicata al personale sanitario che la sta seguendo. La showgirl ha ringraziato in particolare le dottoresse che la hanno in cura e le ha chiamate “due angeli”.

Elia ha anche descritto il clima che ha trovato in ospedale. Ha detto di sentirsi accolta e circondata d’amore, in un momento che lei stessa ha riconosciuto come delicato.

Non è un dettaglio secondario. Molti pazienti raccontano quanto il rapporto con medici e infermieri pesi sul modo di vivere un ricovero, soprattutto quando la diagnosi richiede più interventi a distanza ravvicinata. La testimonianza della conduttrice va in questa direzione: il riconoscimento verso chi cura arriva prima ancora delle informazioni sul proprio stato di salute.

Un messaggio per chi affronta percorsi simili

Nella parte finale del video l’aggiornamento personale cambia natura. Diventa un messaggio rivolto a chi sta vivendo esperienze analoghe. «Questa nuova prova mi avvicina ancora di più a tutte le persone che devono affrontare percorsi di questo tipo», ha detto Elia.

Il congedo è breve e diretto: «Con fiducia e coraggio ce la si fa. A presto».

La scelta di raccontare la malattia sui social, senza filtri e dal letto d’ospedale, non è nuova tra i volti dello spettacolo. Nel caso di Elia, però, colpisce la decisione di rendere pubblico anche il passaggio più faticoso, cioè la scoperta che il primo intervento non è bastato. Spesso proprio questo momento resta fuori dal racconto.

È anche il passaggio in cui molte persone con una patologia oncologica o sospetta tale si riconoscono. Non c’è un percorso lineare, ma una sequenza di controlli, risultati e nuove decisioni da prendere.

Cosa resta da chiarire dopo il nuovo ricovero

Al momento la data della seconda operazione non è stata comunicata. Mancano anche informazioni sulla durata prevista della degenza.

Il saluto finale lascia intendere che i prossimi aggiornamenti arriveranno dalla stessa conduttrice, attraverso i suoi canali social. È lì che ha scelto di condividere finora ogni tappa di questo percorso.