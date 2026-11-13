Paolo Belli verso il ritorno a Ballando con le stelle

Paolo Belli potrebbe tornare a Ballando con le stelle il 21 novembre come ballerino per una notte. Sarebbe il primo rientro in tv dopo l'incidente del 13 luglio e la sospensione di ogni attività.

Paolo Belli potrebbe tornare davanti alle telecamere di Ballando con le stelle sabato 21 novembre 2026, nell’ottava puntata del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Non riprenderebbe il suo storico ruolo, ma sarebbe ballerino per una notte. È il primo rientro televisivo ipotizzato dopo mesi di silenzio, seguiti all’incidente stradale del 13 luglio in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni. L’indiscrezione è stata anticipata da Fanpage il 13 novembre. Al momento la Rai non ha dato alcuna conferma ufficiale.

La formula scelta permetterebbe al cantante emiliano di ritrovare il pubblico senza un impegno continuativo. È una partecipazione diversa dalle ospitate che il programma riserva di solito ai personaggi famosi.

Per l’occasione si starebbe lavorando a una coreografia collettiva che coinvolgerebbe tutti i maestri di ballo della trasmissione. Belli tornerebbe così al centro della pista, circondato dai professionisti con cui ha condiviso tante serate. I dettagli del numero sarebbero ancora in via di definizione.

Vent’anni nello studio del sabato sera di Rai 1

Il legame tra Belli e Ballando con le stelle dura da circa vent’anni. Accanto a Milly Carlucci ha guidato l’orchestra e animato la Sala delle stelle per intere edizioni, contribuendo al clima di festa che resta uno dei tratti distintivi del programma.

Nel 2025 il musicista aveva cambiato prospettiva, scendendo in pista come concorrente in coppia con la ballerina professionista Anastasia Kuzmina. L’edizione 2026 è invece partita senza di lui in video. Fin dalla prima puntata Carlucci ha voluto ricordarlo con un saluto speciale.

L’incidente nel Reggiano e l’indagine della Procura

L’assenza è legata a una vicenda personale molto dolorosa. Il 13 luglio 2026 Belli era in bicicletta nel Reggiano quando è rimasto coinvolto in un grave incidente. Nello scontro è morto Alessandro Magnani, 41 anni, deceduto il giorno successivo in ospedale.

La Procura di Reggio Emilia ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. Il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio stradale. Si tratta di un passaggio necessario allo svolgimento delle indagini, che non equivale a un accertamento di colpevolezza.

Dopo la tragedia Belli ha sospeso concerti, apparizioni televisive e ogni altro impegno professionale. A settembre la Rai ha comunicato ufficialmente che non sarebbe comparso in video durante l’edizione 2026 del programma. La decisione era stata condivisa con l’artista, anche per rispetto verso la famiglia della vittima.

Il lavoro dietro le quinte e il messaggio sui social

Il rapporto con la trasmissione non si è però interrotto. Belli ha continuato a collaborare dietro le quinte, mentre i collegamenti con la Sala delle stelle sono stati affidati a Simone Di Pasquale. La Rai ha comunque ribadito l’intenzione di ritrovarlo in video nei futuri progetti televisivi.

Il primo segnale di ripresa è arrivato il 3 novembre. Dopo un lungo silenzio, il cantante ha pubblicato un video sui social in cui ha spiegato le ragioni della sua assenza e ringraziato chi gli è rimasto vicino:

«Dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare a fare il mio lavoro»

Nello stesso messaggio ha chiarito che quanto accaduto continuerà a segnarlo:

«Ripartire lo devo a tutti voi e a chi lavora insieme a me. Sicuramente lo farò con uno stato d’animo diverso senza dimenticare nulla anche quando mi vedrete sorridere e cantare. Ci vediamo presto in giro. Ciao a tutti»

In questo percorso graduale, la serata del 21 novembre sarebbe la prima tappa pubblica. Belli rientrerebbe proprio nel programma che più di ogni altro ha segnato la sua carriera recente. Per Milly Carlucci sarebbe l’occasione di riaccogliere un collaboratore storico, a cui non ha mai fatto mancare la propria vicinanza.

Le date a teatro e i concerti con la Big Band

Dopo la tv, il ritorno proseguirà sul palco. Il 6 dicembre è in programma a Formigine, sua città natale, la data zero dello spettacolo Come se non ci fosse un domani. Il 15 gennaio Belli dovrebbe esibirsi alla Lavanderia a Vapore di Collegno, in provincia di Torino. Sono previsti anche nuovi concerti con la sua Big Band, il cui calendario resta da annunciare.