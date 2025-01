Un evento imperdibile per il Capodanno 2025

Il 2025 si avvicina e con esso torna L’anno che verrà, l’evento di Capodanno che ogni anno regala emozioni e divertimento. Quest’anno, la conduzione sarà affidata a Marco Liorni, che subentra ad Amadeus dopo nove edizioni di grande successo. La serata, che si svolgerà in diretta da Reggio Calabria, promette di essere un mix esplosivo di musica, comicità e ospiti di eccezione.

Un cast di artisti straordinari

La lista degli ospiti per questa edizione è davvero impressionante. Tra i nomi confermati troviamo Diodato, Ricchi e Poveri, Anna Oxa, J-Ax, Arisa, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Leo Gassmann, Romina Power, Ermal Meta, Clementino, Sal Da Vinci e Sandy Marton. La serata sarà accompagnata da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che eseguirà i più grandi successi della musica italiana e internazionale, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Comicità e intrattenimento

Non mancheranno momenti di comicità, grazie alla presenza di Nino Frassica, il re della battuta. La sua capacità di far ridere il pubblico si sposerà perfettamente con le performance musicali, creando un equilibrio tra risate e spettacolo. Marco Liorni, con il suo stile sobrio e naturale, saprà intrattenere il pubblico, rendendo la serata indimenticabile. La scelta di Reggio Calabria come location aggiunge un tocco di magia all’evento, con i suoi panorami mozzafiato e la ricca tradizione culturale.

Un evento accessibile a tutti

L’Anno che Verrà sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, permettendo a tutti di seguire lo show ovunque si trovino. Gli amanti della radio potranno ascoltarlo in diretta su Rai Radio 1. Con una scaletta ricca di sorprese e momenti emozionanti, questo evento si conferma come un appuntamento imperdibile per tutti gli italiani, mantenendo viva la tradizione di festa e intrattenimento che caratterizza il passaggio al nuovo anno.