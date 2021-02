Attrice e cantante famosissima in Sud America, che presto approderà sullo schermo nostrano nella serie tv di Netflix intitolata Sky Rojo: ecco chi è Lali Esposito.

Lali Esposito: chi è?

Lali Esposito è lo pseudonimo di Mariana Esposito, attrice e cantante sudamericana, nata nel 1991 a Buenos Aires, in Argentina.

Nonostante la giovane età, Lali ha alle spalle una carriera di tutto rispetto sia nel mondo della musica che in quello cinematografico. Ma non solo, è stata protagonista di alcune importanti campagne pubblicitarie, tra cui Coca Cola e Garnier. Seguitissima e ammirata su Instagram, può vantare 8,2 milioni di followers.

Non molto conosciuta in Italia, dal 19 marzo sarà possibile vederla all’opera sulla piattaforma Netflix, nelle vesti di una delle protagoniste della nuova serie tv originale Sky Rojo.

Mariana ha una sorella più grande, Ana Laura, e un fratello, Patricio. Le origini della famiglia sono italiane: i bisnonni paterni erano infatti originari di Ancona.

Oltre alla carriera di attrice, Lali Esposito è anche una cantante di successo. Per 5 anni, dal 2007 al 2012, ha infatti fatto parte della band TeenAngels.

Successivamente, dal 2013 ha intrapreso la strada da solista, pubblicando un primo album nel 2014.

Carriera

La carriera di Lali Esposito è iniziata quando era ancora una bambina, nel 2003 ha infatti recitato nella telenovela Rincon de luz, prendendo parte anche alla realizzazione della colonna sonora. La carriera prosegue tanto che prende parte anche alla telenovela Flor-Speciale come te.

La svolta arriva nel 2007 quando ha un ruolo da protagonista nella serie Teen Angels, da cui è nato anche il gruppo musicale omonimo. Intanto la sua carriera come attrice di telenovela prosegue a gonfie vele.

Il 2013 è un altro anno importante in quanto decide di intraprendere la strada di cantante solista, con il singolo A bailar. L’anno successivo è candidata ai Nickelodeon Kids’ Choice Award come miglior artista latina, titolo che vince.

Prosegue intanto la carriera da attrice e nel 2015 ha l’occasione di accompagnare in duetto Ricky Martin durante l’evento Duetos Historicos. Sempre nello stesso anno ha aperto i concerti del tour di Katy Perry. L’anno successivo pubblica il secondo album e apre tre concerti di Ricky Martin. Nel 2017 pubblica il remix della canzone italiana Roma-Bankok di Baby K.

Nel 2018 e nel 2019, Lali Esposito fa uscire alcune canzoni in collaborazione con altri artisti e prosegue con i tour musicali. Partecipa anche alla 75esima mostra del Cinema di Venezia con il film Acusada e apre il tour della cantante statunitense Camila Cabello. Un’altra soddisfazione arriva con la partecipazione a un videoclip di J Balvin.

Nel 2020 la Esposito annuncia la sua partecipazione alla nuova serie tv targanta Netflix e realizzata dai produttori spagnoli de La Casa di Carta, chiamata Sky Rojo.

Sky Rojo

In arrivo il 19 marzo sulla piattaforma Netflix Italia, Sky Rojo promette di essere una nuova serie tv di successo. Ideata dai creatori de La Casa di Carta, che ha avuto successo planetario, racconta la vicenda di tre prostitute in fuga dal loro protettore. In un incredibile viaggio alla ricerca della tanto agognata felicità, vivranno avventure incredibili.