Un palcoscenico di creatività

La Tortona Design Week 2025 si è affermata come uno degli eventi più attesi nel panorama del design contemporaneo. Questo celebre distretto milanese, noto per la sua vivacità e innovazione, si trasforma in un palcoscenico dove il design non è solo un prodotto, ma un’esperienza multisensoriale. Quest’anno, il tema “Design revolution: creative connections” invita i visitatori a esplorare nuove modalità di interazione con il design, creando un dialogo diretto tra creatori e pubblico.

Installazioni imperdibili

Tra le installazioni più affascinanti, spicca “Guess Iconic for Men”, che accoglie i visitatori in un viaggio ispirato all’eleganza dell’Orient Express. Qui, ogni ambiente racconta una storia, dalla carrozza del Guess Express al Guess Garden, creando un’atmosfera immersiva che coinvolge tutti i sensi. La fragranza maschile del brand si fonde con l’arte visiva, dando vita a un’esperienza narrativa che va oltre il semplice prodotto.

Un mondo di sorprese

In via Novi 2, il Kinder Sorpresa design studio offre un’esperienza ludica e nostalgica, dove adulti e bambini possono immergersi in un mondo colorato. Attraverso un photo booth interattivo, i visitatori possono diventare parte di una storia collettiva, riscoprendo l’immaginario delle sorprese che hanno segnato generazioni. Questo allestimento non solo celebra il gioco, ma offre anche uno sguardo dietro le quinte della produzione, mostrando il processo creativo che rende ogni sorpresa unica.

Innovazione nell’edilizia

Per chi è interessato al futuro dell’edilizia, il Hilti Hero Hub a Tortona 12 rappresenta un appuntamento imperdibile. Qui, il design si unisce all’ingegneria, creando un ambiente dove l’innovazione sostenibile è al centro. Attraverso workshop e dimostrazioni pratiche, Hilti presenta una nuova narrazione dell’edilizia, enfatizzando il valore delle persone che lavorano dietro le quinte per costruire gli spazi in cui viviamo.

Design democratico con Ikea

Ikea, con il suo progetto presso Tenoha, celebra il design democratico e presenta in anteprima mondiale la collezione Stockholm 2025. Questa collezione, che riflette il paesaggio urbano di Stoccolma, unisce artigianato e materiali di alta qualità, proponendo pezzi di design destinati a durare nel tempo. L’installazione include performance musicali e workshop, invitando i visitatori a riflettere sulle proprie abitudini quotidiane e sul loro impatto.

Un evento da non perdere

La Tortona Design Week 2025 si concluderà domenica 13 aprile, ma c’è ancora tempo per scoprire le installazioni più coinvolgenti della città. Questo evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo del design contemporaneo, tra emozione, sperimentazione e visioni sul futuro. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza che trascende il semplice atto di osservare, trasformando il design in un’avventura collettiva.