Il ciclo non è esattamente un piacere. Al disagio che tutte conosciamo si aggiungono i tabù, con il loro carico di ansia, oltre alla questione dei supporti igienici per le mestruazioni. Costosi o poco adatti alla vita dinamica di noi donne, alcuni di essi rappresentano perfino un vero pericolo per la salute. I mix di sostanze chimiche dannose presenti negli assorbenti esterni e interni tradizionali sono semplicemente inaccettabili, per non parlare del disastro ecologico associato alla plastica in essi contenuta. Tutto ciò ha spinto diversi brand a impegnarsi per rivoluzionare l’esperienza del ciclo, creando gli slip mestruali.

Slip da ciclo, cosa sono esattamente? Le mutande assorbenti rappresentano la nuova generazione di supporti igienici per le mestruazioni. Come le coppette e gli assorbenti riutilizzabili, permettono di dire addio alle alternative usa e getta. Tuttavia, le coppette mestruali richiedono un po’ di… pratica. Gli assorbenti lavabili possono essere scomodi, oltre a restare difficilmente al loro posto nel corso della giornata. Le mutande assorbenti da ciclo offrono la stessa qualità di vita degli slip tradizionali, con una differenza: assorbono il flusso e ti proteggono dalle tanto temute macchie. Quando sta per arrivare il ciclo, indossi le mutande mestruali come se fossero la tua solita lingerie, tutto qui! Basta cambiarle ogni 12 ore. Questa sì che è libertà.

L’interesse è tale che le alternative si moltiplicano, creando (letteralmente) l’imbarazzo della scelta. Come trovare le mutande assorbenti adatte a te? Niente panico: abbiamo selezionato la top 10 dei brand che ci hanno convinto!

1. Elia Lingerie

Il nostro brand preferito è Elia Lingerie, che fa delle mutande assorbenti il veicolo di un impegno sincero a favore delle donne, ma anche dell’ambiente. Grazie alla selezione di materiali che rispettano il pianeta e il nostro corpo (filato di cotone biologico GOTS proveniente dalla Turchia e certificazione Oeko-Tex) e alla manifattura 100% francese, Elia offre mutande da ciclo senza compromessi.

I modelli disponibili vanno dalla taglia 10 anni alla taglia 60 e comprendono un’infinità di modelli, dalle classiche mutande al tanga, passando per le versioni a vita alta, le culotte e anche i pantaloncini ciclista. Sono disponibili in 4 livelli di assorbenza, di cui uno sviluppato appositamente per i flussi molto abbondanti, al fine di garantire il massimo della serenità. Diversi e raffinati, i prodotti Elia puntano sul comfort e l’efficacia. Il brand propone perfino la versione costume da bagno.

Il prezzo va da 35 a 50 € per mutanda da ciclo. Rispettoso e inclusivo, il marchio Elia Lingerie si distingue, inoltre, per il desiderio di far conoscere il tema dell’endometriosi e fornire supporti igienici per le mestruazioni adatti alle donne che ne soffrono. Quanti aspetti positivi!

2. Petites Culottées

Nato nel 2018, il brand Petites Culottées crea mutande da ciclo belle e rispettose dell’ambiente. Accompagnati da una politica di Corporate Social Responsibility (CSR) avanzata, i prodotti sono sviluppati per avere un’impronta di carbonio il più possibile limitata. In confezioni prive di plastica, gli slip Petites Culottées sono prodotti in Francia per canali di distribuzione brevi. L’azienda effettua, inoltre, regolari donazioni ad associazioni studentesche e per la lotta contro il tumore al seno.

Gli originali slip mestruali coprono dalla taglia 10 anni fino alla taglia 48 e sono disponibili in 9 modelli diversi. In versione classica, sgambata, tanga, a vita alta… le mutandine assorbenti Petites Culottées sono disponibili in tre livelli di assorbenza. Il prezzo degli slip mestruali Petite Culottées varia da 40 a 60 € circa. Un brand rispettoso del pianeta e delle diverse fisicità che merita il secondo posto sul nostro podio.

3. Réjeanne

Réjeanne si distingue per la vasta collezione di lingerie mestruale. Nato grazie al crowdfunding lanciato su Ulule nel 2008, anche questo affermato brand produce le sue mutande da ciclo in laboratori francesi a partire da un cotone con certificazione GOTS e Oeko-Tex. Réjeanne sostiene varie associazioni, come Action Santé Femmes e Règles Élémentaires.

Il brand propone 20 modelli di biancheria intima mestruale, disponibili in 4 livelli di assorbenza e 13 colori. Se ami le culotte, troverai quello che fa per te. Réjeanne ha perfino creato i leggings mestruali. Le taglie vanno dai 10 anni alla 50 e, come immagini, il marchio supera a pieni voti la sfida dell’inclusività, proponendo mutande mestruali adatte a qualsiasi tipo di corporatura. Per quanto riguarda il prezzo, i modelli Réjeanne variano da 34 a 55 € circa. Anche in questo caso non mancano qualità, diversità e attenzione all’ambiente, per un marchio che merita di occupare il terzo posto della nostra classifica.

4. Plim

Plim si distingue per il desiderio di sviluppare diverse tipologie di supporti igienici riutilizzabili. Oltre alla mutanda assorbente, il brand propone fazzoletti e salvaslip lavabili e coppette mestruali. Ciò che lo rende speciale è senza dubbio la linea IZI che, grazie ad un ingegnoso sistema di clip, permette di cambiare le mutande senza spogliarsi! Una soluzione particolarmente ideale per le persone con mobilità ridotta o per allargare o stringere facilmente il girovita degli slip (molto utile in gravidanza!).

Anche Plim utilizza materiali certificati Oeko-Tex. I numerosi modelli, realizzati in Francia, sono disponibili in vari colori e taglie che vanno dai 12 anni alla 54, con 4 livelli di assorbenza.

Per quanto riguarda i prezzi, le mutande da ciclo Plim si aggirano intorno ai quaranta euro.

Desideroso di offrire alternative uniche ed efficaci ai tradizionali supporti igienici per le mestruazioni, Plim propone anche kit fai-da-te per creare le proprie mutande da ciclo, sacchetti per lavatrice per proteggere la lingerie e molto altro ancora.

5. Bertyne

A differenza di Plim, Bertyne si distingue per un fresco minimalismo. Lanciato da due donne impegnate in un approccio eco-sostenibile viscerale, il marchio è certificato Sloweare e utilizza cotone biologico Oeko-Tex e Tencel, un materiale ottenuto dal legno di eucalipto particolarmente ecologico, che evita di ricorrere ai tessuti sintetici. Allo stesso modo, i coloranti utilizzati non contengono sostanze chimiche.

Bertyne propone due modelli di biancheria intima mestruale: slip assorbenti per flusso medio e slip assorbenti per flusso abbondante, solo in nero. È il brand di chi ama l’essenziale. Le taglie vanno da 10/12 anni alla 50/52.

Gli slip costano 34,90 €, le culotte 39,90 €. I pack permettono di risparmiare qualcosa. Decisamente impegnato e senza fronzoli, Bertyne ha un unico obiettivo: offrire supporti igienici per le mestruazioni affidabili, rispettosi del corpo e dell’ambiente, essenziali e senza compromessi!

6. Fempo

Con un approccio frizzante e alla moda gli slip da ciclo colorati del brand Fempo condividono con le altre marche il valore del rispetto per l’uomo e l’ambiente. Pensato per le donne dinamiche che non vogliono perdere neanche un attimo della propria vita per colpa del ciclo, le collezioni Fempo includono mutande, ma anche culotte e costumi da bagno, in modelli e colori diversi.

Oltre a proporre svariati prodotti per adolescenti e numerose opzioni di abbigliamento sportswear, Fempo cosparge la vita di paillettes. Le taglie vanno da 9-10 anni alla 52, a seconda del modello, con 3 livelli di assorbenza.

I prezzi delle mutande mestruali Fempo partono da 29 € e possono arrivare fino a 55 € nel caso delle culotte.

Fempo utilizza cotone certificato Oeko-Tex e produce i suoi prodotti in Portogallo, Tunisia e Marocco. Il brand invita le persone che indossano i suoi capi a unirsi alla loro comunità inclusiva e aperta al dialogo, senza tabù.

7. Perdième Lingerie

Per Perdième, il ciclo non è sinonimo di anonimato e discrezione. Il brand si allontana decisamente dalle classiche mutandine mestruali nere e propone fantasie ricercate assolutamente d’effetto. Con le sue stampe floreali, i motivi geometrici e perfino esotici, la lingerie Perdième ha una personalità tutta sua.

Proposti ad un prezzo unico di 39 €, gli slip Perdième sono adatti a flussi medio-abbondanti e vanno dalla taglia 34 alla 44.

Le mutande assorbenti sono realizzate in jersey di cotone biologico certificato Gots, ecologico e atossico. Grazie all’approvvigionamento e alla produzione europea in Portogallo, il marchio si impegna a rispettare l’ambiente e tutte le parti interessate nella sua catena di produzione.

8. Sisters Republic

Gioioso e semplice, il brand Sisters Republic vuole solo bei sorrisi stampati sui volti, anche durante le mestruazioni. Senza tabù e impegnandosi nella salvaguardia del pianeta e il benessere del corpo, l’azienda crea biancheria intima mestruale comoda, efficace, ecologica e duratura.

I 3 modelli per adulti di Sisters Republic sono disponibili in 8 taglie (dalla 34 alla 48) e 3 livelli di assorbenza. Gli slip hanno un prezzo di 32 €, le culotte di 36 €. Per quanto riguarda le mutande mestruali per adolescenti, sono disponibili in 4 modelli diversi, dalla taglia 10 anni alla taglia 18 anni, al prezzo di 29 €.

Oltre a creare mutande assorbenti in cotone biologico, Sisters Republic sostiene 3 associazioni per combattere la precarietà mestruale e i tabù sul ciclo in Francia e nel mondo.

9. Smoon

Grazie alla loro tecnologia seamless, gli slip da ciclo Smoon sono senza dubbio tra i più comodi. Sono invisibili perfino sotto i leggings e regalano un effetto seconda pelle.

Ad alte prestazioni e senza fronzoli, ma belle e piacevoli da indossare, le mutande assorbenti Smoon sono certificate Oeko-Tex. Disponibili in diversi modelli e colori, per adolescenti e adulti, vanno dalla taglia 10/12 anni alla taglia 46 e sono disponibili in 3 livelli di assorbenza.

Il brand include diversi pack (compreso un pack madre-figlia), a partire da 29 € per le mutande mestruali da adolescenti e di 35 € circa per le mutande assorbenti da adulti.

10. Jho

Comfort e minimalismo, ecco cosa caratterizza le mutande da ciclo Jho. Il brand, impegnato a fianco di numerose associazioni che si battono per sostenere le donne di tutto il mondo, vuole essere promotore di un vero processo di cambiamento.

Oltre agli slip mestruali, le cui taglie vanno da 12/14 anni alla 46, Jho offre supporti igienici per le mestruazioni usa e getta in cotone organico da acquistare sotto forma di abbonamento. Un concetto interessante che permette di evitare sviste! In termini di qualità, le mutande assorbenti da ciclo Jho sono certificate Gots e OCS.

Come funzionano le mutande mestruali?

Per proteggerti efficacemente durante il giorno (o la notte), le mutande assorbenti hanno un fondo composto da tre strati. Il primo attira il flusso all’interno delle mutande, il secondo, molto assorbente, lo trattiene, mentre il terzo impedisce le fuoriuscite. Il risultato: nessuna perdita, nessuna sensazione di umidità e una totale tranquillità.

Molto discrete, le mutande da ciclo hanno l’aspetto degli slip classici e si sostituiscono ad essi per farti sentire come se stessi indossando la tua solita lingerie, anche durante il ciclo.

Nel rispetto della tua intimità (grazie a materiali sani) e del pianeta (perché riutilizzabili), ti accompagnano in un momento non sempre facile.

Come scegliere le mutande da ciclo?

Belle, comode, pratiche, ecologiche, economiche… gli aggettivi per descrivere le mutandine da ciclo sono tanti!

Per scegliere gli slip assorbenti perfetti per te, inizia controllando i materiali che compongono il modello che ti piace (con l’obiettivo di evitare le nanoparticelle). Le etichette ti guideranno nella scelta. A seconda della taglia desiderata, alcune marche saranno più adatte di altre. Verifica il livello di assorbenza e scegli un modello che corrisponda al tuo flusso.

Anche il prezzo gioca un ruolo importante, ma considera la durata del prodotto. La maggior parte dei brand assicura fino a 5 anni di utilizzo. Altri addirittura salgono a 7! Infine, se tieni all’impegno ecologico e solidale del brand, informati sulle associazioni sostenute dall’azienda, da dove provengono i materiali utilizzati e dove vengono realizzati i prodotti, ecc. Prediligi la prossimità. Clicca qui per scoprire di più sui brand sul mercato.

Come prendersi cura delle mutande da ciclo

Lavare gli slip da ciclo è facilissimo!

Dopo l’uso, sciacquali con acqua fredda.

Successivamente, puoi lavarli a mano o in lavatrice, a 30°C, con un normale detersivo (niente sapone di Marsiglia o di Aleppo, che ostruirebbero i “pori” assorbenti del tessuto). Non aggiungere ammorbidente.

Lascia asciugare le mutande assorbenti all’aria su un normale stendibiancheria (non utilizzare l’asciugatrice, distruggerebbe le fibre del tessuto).

Le tue mutande assorbenti sono di nuovo pronte da indossare non appena ne avrai bisogno.

E tu, sostituiresti gli assorbenti usa e getta con le mutande assorbenti da ciclo?