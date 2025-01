Un omaggio alla tradizione indiana

La Milano Fashion Week ha visto sfilare una collezione che ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati di moda: quella di Dhruv Kapoor, intitolata “Ritrovare le Radici, Riscoprire i Percorsi, Rinnovare le Connessioni”. Questo evento ha rappresentato non solo un momento di grande stile, ma anche un profondo tributo al patrimonio sartoriale indiano. Kapoor ha saputo reinterpretare capi iconici come il sari e i pantaloni dhoti, mescolando elementi di massimalismo e minimalismo in un equilibrio perfetto.

Colori e tessuti che raccontano una storia

La collezione Autunno/Inverno 2025-26 si distingue per una palette cromatica vibrante, che spazia da tonalità brillanti come lo smeraldo e il blu elettrico a nuance più terrose come il verde henna. I tessuti utilizzati, dal cotone texturizzato al nylon resistente, riflettono l’attenzione del designer per la qualità e la funzionalità. Un elemento distintivo sono le stampe floreali realizzate a mano, ispirate alla tradizionale tecnica Ajrakh di block-printing, che adornano i capi con motivi simbolici come il tagete e il gelsomino, creando un legame tra passato e presente.

Moda e benessere: un connubio innovativo

Oltre all’estetica, Dhruv Kapoor ha voluto integrare nella sua collezione un messaggio di benessere emotivo. Alcuni capi sono stati concepiti come “manuali di respirazione”, con dettagli pensati per promuovere la consapevolezza e l’equilibrio interiore. Questa filosofia dimostra come la moda possa andare oltre l’apparenza, diventando un mezzo per migliorare la salute mentale e spirituale. Inoltre, la collezione include accessori come bauli in pelle artigianali e borse a mezzaluna, che uniscono funzionalità e stile, completando perfettamente gli outfit proposti.

La sfilata di Dhruv Kapoor non è stata solo una celebrazione della moda, ma anche un invito a riflettere su come le tradizioni possano convivere con l’innovazione, creando una sinergia che arricchisce il panorama contemporaneo. La sua visione fresca e innovativa del patrimonio culturale indiano ha lasciato un segno profondo, dimostrando che la moda può essere un potente strumento di espressione e connessione.