Un Paese agricolo in transizione

La Danimarca, conosciuta per la sua forte vocazione agricola, si trova ora di fronte a una sfida cruciale: come ridurre le emissioni di gas serra provenienti dal settore agricolo, che rappresenta una parte significativa della sua economia. Con il 60% del territorio dedicato all’agricoltura, il Paese ha deciso di adottare misure drastiche per affrontare il problema del metano, un gas con un potenziale di riscaldamento globale 25 volte superiore a quello dell’anidride carbonica. La nuova tassa sulle emissioni di metano, che entrerà in vigore nel 2030, rappresenta un passo audace verso un futuro più sostenibile.

La tassa sulle flatulenze: come funziona?

Dal 2030, gli agricoltori danesi saranno tassati per ogni tonnellata di metano emessa, con un costo iniziale di 300 corone danesi (circa 43 dollari) per tonnellata, che aumenterà progressivamente fino a 750 corone (107 dollari) nel 2035. Questa misura non solo mira a ridurre le emissioni, ma offre anche incentivi per l’adozione di tecnologie innovative, come additivi nei mangimi e sistemi di recupero del gas dal letame. L’obiettivo è duplice: diminuire l’impatto ambientale e trasformare il paesaggio agricolo danese, restituendo circa il 10% delle terre coltivate alla natura.

Reazioni e sfide del settore agricolo

Nonostante l’ambizione del piano, le reazioni all’introduzione della tassa sono contrastanti. Mentre alcuni agricoltori si stanno adattando e abbracciando pratiche più ecologiche, come la piantumazione di alberi per assorbire l’anidride carbonica, i gruppi ambientalisti chiedono misure ancora più incisive. D’altra parte, i partiti populisti di destra criticano la tassa, considerandola un peso eccessivo per l’economia. La Danimarca, con un budget di circa 43 miliardi di corone stanziato per il piano, punta a diventare un modello globale di sostenibilità, dimostrando che anche un settore complesso come l’agricoltura può contribuire significativamente alla lotta contro il cambiamento climatico.

Un esempio per il mondo

Se approvata, la tassa sulle emissioni agricole rappresenterà un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e costituirà un esempio per altre nazioni. La Danimarca, infatti, è il primo Paese al mondo ad introdurre una tassa specifica per il comparto agricolo, dimostrando che è possibile coniugare sviluppo economico e sostenibilità ambientale. Con il supporto di politiche innovative e la volontà di affrontare la crisi climatica, la Danimarca si propone come leader nella transizione verso un’agricoltura più responsabile e rispettosa dell’ambiente.