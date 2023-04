L’abito leopardato di Elisabetta Gregoraci: brand, modello e prezzo

Elisabetta Gregoraci torna a fare parlare di sé e come, se non in fatto di outfit strabilianti e nuove tendenze di stagione? La showgirl ha catturato l’attenzione dei riflettori con il suo ultimo outfit animalier provocante e super femminile. Andiamo a scoprire il brand, il modello e il prezzo del lungo abito sensuale leopardato.

L’abito animalier di Elisabetta Gregoraci incanta i fan

Ci sono mode che non tramontano mai e una di queste è quella animalier. Elisabetta Gregoraci questo lo sa molto bene e nonostante la Primavera 2023 sia effettivamente sbocciata, la showgirl non ha saputo resistere al fascino sensuale della stampa leopardata. Evergreen che non stanca mai, l’animalier si rivela un’ottima scelta quando si vuole proporre un outfit deciso che grida femminilità in tutti i sensi.

Nel febbraio 2023 in occasione della Fashion Week di Milano, Elisabetta Gregoraci si è presentata alla sfilata di Roberto Cavalli indossando un abito del brand che non è passato inosservato. Non solo: da vera amante delle stampe animalier, la showgirl ha scelto un outfit tigrato al Pitti Uomo 2023, destando sempre molto stupore e accendendo i flash di tutti i fotografi.

La sua è una vera e propria passione, talmente forte che il 7 aprile 2023 Gregoraci ha pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di fotografie che la ritraggono sorridente e provocante in un nuovo abito leopardato.

L’outfit postato sui social è brandizzato Gaelle Paris: si tratta di un modello lungo in raso con stampa leopardata, scollatura a cuore, taglio a V sul seno e un maxi spacco laterale molto sensuale.

Andando a fare una visita sul sito web ufficiale del brand, scopriamo che il prezzo dell’abito selezionato da Elisabetta Gregoraci è pari a 380 euro.

Inutile dire che pochi secondi dopo la pubblicazione delle fotografie, sono esplosi numerosi commenti di fan e persone affezionate alla showgirl, Gaelle Paris compreso. Il brand, infatti, ha prontamente commentato le foto con un cuoricino rosso simbolico.

Come abbinare la stampa animalier: consigli di stile e tendenze

Sicuramente la stampa animalier non è una delle più semplici da abbinare e da indossare. Spesso al centro di dibattiti estetici, l’effetto jungle o si ama, o si odia ed Elisabetta Gregoraci, come abbiamo potuto vedere, lo ama follemente. Complice una personalità forte e decisa, per portare con disinvoltura un outfit total animalier bisogna sentirsi a proprio agio e sicure di sé. Non tutte, infatti, propendono per un look jungle dalla testa ai piedi: sono infatti più comuni abbinamenti spezzati che vedono l’accostamento dell’animalier a qualcosa di total black o colori neutri.

Se invece l’idea dell’abito lungo jungle vi piace, potreste pensare di abbinarlo a un paio di décolleté alte o, come ha fatto Gregoraci, con un paio di sandali con tacco alto. Il colore? O si va su un nero, sempre e comunque di impatto, o si propende per qualcosa di più soft, come un nude o un beige. Ciò dipende molto dai gusti, ma l’abito, di per sé già impegnativo, richiede almeno qualcosa di “classico”, onde evitare l’effetto “troppo”.

Una cosa però è certa: l’effetto jungle non passerà mai di moda.