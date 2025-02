Un inizio difficile per Kekko dei Modà

Il Festival di Sanremo 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per Kekko Silvestre, il carismatico frontman della band Modà. Durante le prove, il cantante ha subito un infortunio che ha destato preoccupazione tra i fan e i membri della sua band. La caduta dalle scale del Teatro Ariston ha portato a un immediato intervento medico, con lastre e controlli per valutare la gravità della situazione.

Il bollettino medico e le reazioni

Lo staff di Kekko ha rilasciato un comunicato ufficiale, spiegando che il cantante ha riportato una lieve contusione al torace. Nonostante il dolore, Kekko ha dimostrato grande professionalità, partecipando comunque alle prove, sebbene in condizioni non ottimali. La giornalista Selvaggia Lucarelli, presente durante l’incidente, ha condiviso la sua preoccupazione per la salute del cantante, sottolineando l’importanza di dare priorità al riposo.

Il green carpet e le aspettative per il festival

In seguito all’incidente, Kekko non ha potuto presenziare al green carpet, un evento molto atteso, dove il resto della band ha sfilato senza di lui. La decisione di rimanere a riposo è stata fondamentale per garantire che il cantante possa esibirsi al meglio nella prima serata del festival. I fan sono in attesa di aggiornamenti e sperano di rivedere Kekko sul palco, pronto a regalare emozioni con la sua musica.

Un messaggio di speranza

Nonostante l’incidente, la determinazione di Kekko e il supporto della sua band e dei fan sono elementi chiave in questo momento difficile. La musica dei Modà ha sempre unito le persone, e i fan sono pronti a sostenere il loro idolo in questa fase di recupero. Con la speranza che il cantante possa tornare presto in forma, l’attenzione rimane alta per le prossime esibizioni al festival.