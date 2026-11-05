“Avrebbe dovuto fare solo tre puntate”, retroscena clamoroso a Ballando

Ornella Muti avrebbe dovuto partecipare a Ballando con le Stelle solo per tre o quattro puntate, ma avrebbe deciso di proseguire. Una scelta che avrebbe spinto il maestro Pasquale La Rocca a rinunciare allo show di Sal Da Vinci.

La partecipazione di Ornella Muti a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci, sarebbe dovuta durare appena tre o quattro puntate. Poi l’attrice avrebbe deciso di proseguire la gara. A riferirlo è il giornalista Giuseppe Candela nella rubrica C’è Chi Dice del settimanale Chi. La scelta avrebbe avuto un effetto anche sull’agenda del suo maestro, Pasquale La Rocca, costretto a rivedere impegni già presi.

Si tratta di un’indiscrezione, non di una comunicazione ufficiale della produzione o dei diretti interessati. Il dettaglio aggiunge però un tassello interessante sul percorso di una delle concorrenti più osservate dell’edizione.

Un impegno breve che si è allungato in corsa

Secondo la ricostruzione di Candela, l’ingresso dell’attrice nel cast sarebbe nato come una presenza limitata nel tempo. L’esperienza in pista, però, avrebbe fatto cambiare prospettiva a Muti. Il giornalista lo sintetizza così:

«Strada facendo ci ha preso gusto»

Restano diversi punti aperti. Non sono stati resi noti i termini dell’eventuale accordo iniziale con la produzione, né come sarebbe stata gestita un’uscita anticipata dalla competizione. L’idea di un ritiro volontario programmato resta un’interpretazione, senza alcuna conferma.

Nel frattempo, il cammino dell’attrice nel programma sarebbe proseguito senza particolari scossoni sul fronte delle eliminazioni, con il gradimento sia della giuria sia del pubblico.

La rinuncia di Pasquale La Rocca allo show di Sal Da Vinci

Il prolungamento dell’avventura televisiva avrebbe avuto un costo per il suo insegnante di ballo. Pasquale La Rocca era indicato tra i possibili protagonisti di Meravigliosamente, lo spettacolo condotto da Sal Da Vinci per celebrare i cinquant’anni di carriera del cantante, in programma su Rai 1 il 20 e il 27 novembre.

Secondo Candela, il ballerino avrebbe preferito restare concentrato sull’impegno con l’attrice, evitando di sovrapporre due lavori impegnativi. Il nodo è il calendario: le serate dello show musicale cadono di venerdì, giorno cruciale per le prove in vista della diretta del sabato sera di Ballando con le Stelle.

Chi conosce i ritmi del programma di Milly Carlucci sa che la preparazione è continua e lascia pochi margini. Per un professionista in coppia con una concorrente ancora in gara, perdere la giornata che precede la puntata significa compromettere il lavoro della settimana.

Non sarebbe l’unica proposta messa da parte

Quella di Sal Da Vinci non sarebbe l’unica occasione lasciata cadere dal ballerino in questo periodo. Secondo quanto riferito da Selvaggia Lucarelli, La Rocca avrebbe declinato anche la partecipazione alla tournée teatrale di Barbara d’Urso.

Il quadro che emerge è quello di un maestro che ha riorganizzato la propria stagione attorno al percorso della sua allieva. Una dinamica che a Ballando con le Stelle non è rara: quando una coppia funziona e avanza nella gara, l’impegno richiesto ai professionisti cresce di settimana in settimana, a scapito di altri progetti.

Le date da tenere d’occhio

Meravigliosamente andrà in onda su Rai 1 il 20 e il 27 novembre: saranno le due serate a mostrare con quale cast lo spettacolo di Sal Da Vinci si presenterà al pubblico, senza La Rocca tra i protagonisti indicati. Sul fronte dell’accordo iniziale tra Ornella Muti e la produzione, invece, si attende un eventuale chiarimento dei protagonisti, finora rimasti in silenzio sulla ricostruzione.