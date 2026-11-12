La ballerina di Ballando con le stelle Rebecca Gabrielli ha perso la sorella Valentina, morta sabato 7 novembre per le complicazioni di una malformazione congenita. Sui social le ha dedicato una lettera e la promessa di dedicarle ogni ballo.

La ballerina professionista di Ballando con le stelle Rebecca Gabrielli ha perso la sorella Valentina. La giovane è morta sabato 7 novembre per le complicazioni di una malformazione congenita con cui conviveva dalla nascita. Gabrielli ha dato la notizia sui social con una lunga lettera, scritta pochi giorni dopo la fine della sua partecipazione all’edizione 2026 del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Il messaggio ha colpito molte delle persone che seguono la ballerina. Racconta un rapporto molto stretto tra le due sorelle e una vita, quella di Valentina, segnata fin dall’inizio da una condizione di salute complessa. La malattia non le aveva tolto la determinazione con cui ha affrontato ogni giorno.

La lettera di Rebecca Gabrielli alla sorella Valentina

Nel suo ricordo, Gabrielli parte dalla forza che la sorella ha dimostrato dal primo all’ultimo giorno. Queste le sue parole:

«Sei nata lottando e hai resistito con una forza che non ho mai visto in nessun altro al mondo. Fino all’ultimo istante, sabato scorso, il tuo cuore generoso non voleva mollare, ha continuato a battere anche quando il tuo corpo e la tua malformazione ti chiedevano l’impossibile»

La ballerina ricorda poi quanto Valentina sia stata vicina alla sua carriera. Era una presenza costante, una tifosa attenta a ogni sua scelta professionale. Da qui nasce l’impegno che Rebecca si prende pubblicamente verso di lei.

«Eri la mia sostenitrice più grande in tutto quello che facevo. E ti prometto che continuerò a esserlo io per te, per sempre. Ogni ballo, ogni singolo passo che farò, sarà dedicato a te e alla tua luce»

Un legame che continua oltre la perdita

La parte finale della lettera è la più intima. Gabrielli descrive il vuoto lasciato dalla morte della sorella, ma anche la convinzione che il loro rapporto non si sia interrotto:

«Il nostro legame è eterno. Tu sarai sempre al mio fianco, sarai il mio angelo custode, la luce che continuerà a guidarmi quando la strada si farà buia»

Sono parole che non parlano solo di dolore. La danza, il lavoro di tutta la vita di Rebecca, diventa nelle sue intenzioni il modo per tenere Valentina con sé. Ogni esibizione futura avrà una dedica precisa.

Il percorso con Eugenio Finardi a Ballando con le stelle 2026

Il lutto arriva subito dopo la fine dell’avventura televisiva della ballerina. Nell’edizione 2026 Gabrielli ha fatto coppia con il cantautore Eugenio Finardi. Tra i due è nata un’intesa che è andata oltre la pista.

Il rapporto si è costruito durante le prove, tra la musica e il racconto di esperienze personali. La stessa Gabrielli aveva definito l’esperienza un «viaggio d’anima e di musica», insistendo sul valore umano dell’incontro con il suo partner.

La coppia ha lasciato la gara il 31 ottobre, nel corso della quinta puntata. Al ballottaggio ha avuto la meglio la coppia formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

Nessun nuovo impegno in gara per la ballerina

Con l’eliminazione, Gabrielli e Finardi hanno chiuso il loro percorso nel programma. Non sono previsti altri appuntamenti in gara per la coppia. Resta il rapporto nato tra le prove e le dirette del sabato sera.

Per Rebecca si apre ora un periodo segnato dal lutto, lontano dai ritmi della competizione. La promessa fatta a Valentina indica già il suo modo di affrontarlo: quando tornerà a ballare, ogni passo porterà il nome della sorella.