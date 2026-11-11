Isola dei Famosi 2026: data, conduttori e novità

L'Isola dei Famosi potrebbe tornare venerdì 4 dicembre 2026 su Canale 5 con Selvaggia Lucarelli e Alvin. Undici puntate registrate nelle Filippine, senza diretta né televoto.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe debuttare in prima serata venerdì 4 dicembre 2026 su Canale 5 e Mediaset Infinity. L’indiscrezione è stata rilanciata da Dagospia, nella rubrica Candela Flash firmata da Giuseppe Candela. La data, non ancora confermata dall’azienda, collocherebbe il reality subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, la cui finale è prevista per il 30 novembre.

Non sarà un ritorno come gli altri. L’edizione 2026 è stata costruita su una formula radicalmente diversa dal passato: puntate registrate, nessuno studio in Italia e nessun televoto. Alla conduzione ci sarà Selvaggia Lucarelli, affiancata da Alvin, per un totale di 11 puntate.

La scelta di Selvaggia Lucarelli e il ruolo di Alvin

Il nome della giornalista è l’elemento che più ha acceso la curiosità attorno al programma. Per Lucarelli si tratta della prima esperienza alla guida di un reality di queste dimensioni, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip come opinionista. Il compito, stavolta, è diverso: accompagnare i concorrenti e guidare il racconto delle loro giornate sull’isola.

La conduzione era stata ufficializzata da Mediaset il 5 giugno. In una nota stampa, l’azienda aveva spiegato di voler offrire una nuova interpretazione del format, facendo leva sullo sguardo della giornalista e sulla sua capacità di leggere le dinamiche tra i protagonisti.

Accanto a lei ci sarà Alvin, volto ormai familiare per il pubblico del programma. Negli anni lo si è visto al fianco di Ilary Blasi e di Alessia Marcuzzi, con una breve parentesi accanto a Veronica Gentili. La sua presenza rappresenta l’elemento di continuità in un’edizione che, per il resto, cambia quasi tutto.

Dalle spiagge dell’Honduras a Caramoan, nelle Filippine

Le riprese si sono svolte durante l’estate nella zona di Caramoan, nelle Filippine. Una scelta che segna l’addio all’Honduras, per anni scenario del reality. Le puntate arriveranno in televisione solo dopo il montaggio, senza il collegamento in tempo reale che caratterizzava le edizioni precedenti.

Viene meno anche lo studio italiano, e con esso il confronto in diretta tra conduttori, opinionisti e naufraghi. È un cambiamento che non riguarda soltanto la confezione televisiva, ma il funzionamento stesso del gioco.

Niente televoto: eliminazioni affidate alla produzione e ai concorrenti

Senza diretta, il pubblico perde lo strumento con cui interveniva sulle eliminazioni: il televoto. Le uscite dal gioco saranno decise attraverso i meccanismi previsti dalla produzione e le dinamiche interne al gruppo dei concorrenti.

Anche la finale è stata pensata per resistere agli spoiler. Secondo quanto trapelato, sarebbero state registrate più versioni del possibile esito, in modo da impedire che il nome del vincitore venga svelato prima della messa in onda dell’ultima puntata.

Resta da capire se il montaggio saprà restituire la tensione delle vecchie edizioni e come verranno raccontati i rapporti nati durante la permanenza nelle Filippine. Un precedente recente, in casa Mediaset, è quello de La Talpa condotta da Diletta Leotta, anch’essa affidata al racconto registrato.

Un palinsesto di dicembre affollato

Se la data verrà confermata, il reality entrerà in un periodo televisivo tradizionalmente denso, tra le maratone natalizie e i film delle feste che ogni anno occupano la programmazione. Il passaggio di testimone diretto con il Grande Fratello Vip punta a non disperdere il pubblico affezionato ai reality di Canale 5.

C’è poi la curiosità legata all’identità della nuova conduzione. Simona Ventura aveva legato le sue edizioni allo slogan «Crederci sempre, arrendersi mai»: quale sarà la cifra di Lucarelli si scoprirà solo con le prime puntate.

Per ora manca l’annuncio ufficiale di Mediaset sulla data di partenza. Chi vorrà seguire il programma potrà farlo sia su Canale 5 sia in streaming su Mediaset Infinity. A differenza del passato, però, gli spettatori non avranno alcun peso sul destino dei naufraghi: tutto è già stato deciso e girato.