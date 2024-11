Un’assenza inaspettata

Kate Middleton, la Principessa del Galles, ha recentemente fatto parlare di sé per la sua assenza al ricevimento di Buckingham Palace dedicato al corpo diplomatico. Questo evento, solitamente caratterizzato da eleganza e sfarzo, ha visto la mancanza della Duchessa, che ha scelto di non partecipare per motivi di salute. Dopo un periodo difficile a causa della chemioterapia, Kate ha deciso di prendersi una pausa, evitando di indossare la tiara e l’abito scintillante che l’avrebbero contraddistinta in un’occasione così importante.

La salute prima di tutto

Nel 2023, la Principessa aveva partecipato a eventi ufficiali indossando abiti magnifici, come quello di Jenny Packham, arricchito dalla storica tiara Lover’s Knot, simbolo di affetto per la sua suocera, Lady Diana. Tuttavia, questa volta, la sua decisione di saltare il gala è stata dettata dalla necessità di preservare le sue energie. Dopo la diagnosi di cancro, Kate ha dichiarato di sentirsi più esausta e ha scelto di affrontare gli impegni pubblici con cautela, seguendo le indicazioni dei medici.

Un futuro luminoso

Nonostante le difficoltà, la Principessa del Galles ha in programma di tornare gradualmente ai suoi doveri. Tra gli eventi in arrivo, spicca il concerto di Natale che sta organizzando personalmente e che si terrà il 6 dicembre all’Abbazia di Westminster. Questa scelta di concentrare le sue forze su un evento significativo per lei, piuttosto che partecipare a un ricevimento formale, dimostra la sua determinazione a mantenere viva la tradizione natalizia, pur rispettando i limiti imposti dalla sua salute.

Il contesto del ricevimento

Il ricevimento di Buckingham Palace è un evento annuale che riunisce membri della Famiglia Reale e diplomatici. Quest’anno, la serata è stata anticipata a causa della visita dello sceicco del Qatar a Londra. Durante l’evento, gli ospiti hanno l’opportunità di interagire con i membri della Famiglia Reale, seguita da una cena e un ballo. Nonostante l’assenza di Kate, Re Carlo e la Regina Camilla hanno presieduto la serata, dimostrando il loro impegno nei confronti delle relazioni diplomatiche.