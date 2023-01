Grazie ad alcune brillanti interpretazioni ha conquistato premi come il Golden Globe e la Coppa Volpi. Jennifer Jason Leigh, classe 1962, è un’affermata attrice americana, volto di numerosi progetti cinematografici di successo.

Scopriamo qualcosa in più su di lei, tra vita e carriera professionale.

Jennifer Jason Leigh: la vita e la carriera dell’attrice

Nata a Los Angeles sotto il segno dell’Acquario il 5 febbraio 1962, Jennifer Jason Leigh ha attualmente 61 anni. È figlia dell’attore Vic Morrow (morto tragicamente nel 1982 durante la lavorazione al film Ai confini della realtà) e della sceneggiatrice Barbara Turner perciò non è difficile pensare che la passione della donna verso il mondo dell’arte e dello spettacolo sia stata quasi osmotica.

Pensate che a soli 14 anni ha iniziato a frequentare i corsi di recitazione di Lee Strasberg.

Quando compie 16 anni Jennifer Leigh inizia a lavorare in film per la televisione e in diverse serie-tv.

Il suo debutto ufficiale sul grande schermo arriva nel 1980 nel film Gli occhi dello sconosciuto, a cui segue Fuori di testa (1982), in compagnia del grande Sean Penn.

La sua carriera da attrice continua a crescere di anno in anno.

Si ricordano, a tal proposito, numerosi altri progetti a cui prende parte, come: Bulldozer (1984), L’amore e il sangue (1985), The Hitcher – La lunga strada della paura (1986), Urla di mezzanotte.

Ottiene un grandissimo successo con il film Miami Blues, ma poi nel 1991 entra ufficialmente nel cast di Fuoco assassino, film diretto da Ron Howard. Sicuramente il pubblico la ricorderà nel ruolo di Hendra nel thriller Inserzione pericolosa, pellicola che la premia con un MTV Movie Award nella categoria di migliore antagonista.

Nel 1993 Jennifer Jason Leigh vince la Coppa Volpi (premio assegnato all’intero cast) con il film America Oggi; si aggiunge anche un Golden Globe: soddisfazione unica.

Un film che le dona un successo particolare? Sicuramente eXistenZ, diretto da David Cronenberg uscito nel 1999. Nella pellicola thriller, l’attrice statunitense interpreta la protagonista, Allegra Geller, una game designer di fama mondiale.

La carriera di Jennifer Jason Leigh, però, non è solo film e performance attoriali; nel 2001, infatti, l’attrice esordisce anche come regista con il film Anniversary Party, da lei anche prodotto e scritto (con la collaborazione di Alan Cumming).

Gli anni successivi la vedono tornare sul set nelle vesti di attrice: Era mio padre, In the Cut, L’uomo senza sonno, Il matrimonio di mia sorella, sono alcuni dei film a cui prende parte e che alimentano il suo già profondo successo.

La vita privata di Jennifer Jason Leigh

Nel 2001 l’attrice ha incontrato il regista Noah Baumbach mentre stava recitando a Broadway; tra i due scatta l’amore e decidono di sposarsi. Il matrimonio avviene il 2 settembre 2005 e dalla loro relazione è nato un figlio nel 2010.

Purtroppo, però, anche le migliori storie finiscono: Leigh e Baumbach divorziano dopo pochi mesi dalla nascita del piccolo. Le pratiche del divorzio si sono concluse solamente nel settembre 2013.

Jennifer Jason Leigh non è presente sui social media: su Instagram, facendo una rapida ricerca, si possono infatti notare pagine a lei dedicate ma gestite interamente dai fan. Discorso analogo anche per Facebook. La donna, quindi, risulta essere particolarmente riservata.