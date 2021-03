È considerato tra gli attori più sexy al mondo. Lo abbiamo conosciuto al cinema, per cui ha recitato in pellicole di un certo calibro. Film d’azione storici o fantasy, ma anche in alcuni horror e serie tv. È James D’Arcy.

Scopriamo di più sull’attore.

Chi è James D’Arcy

All’anagrafe Simon D’Arcy, James D’Arcy nasce a Londra, dove passa gran parte della sua infanzia, il 24 agosto del 1975 ed è del segno della Vergine. Il padre viene a mancare quando James è ancora piccolo e per questo cresce insieme alla madre e alla sorella minore, Caroline e Charlotte. Frequenta il Christ’s Hospital di Horsham e dopo il diploma nel 1991, parte per l’Australia.

D’Arcy viene assunto nel dipartimento teatrale in una scuola di Perth e lì si appassiona sempre di più alla recitazione. Ritorna a Londra e con l’intenzione di approfondire gli studi a riguardo, si iscrive alla London Academy of Music and Dramatic Art. Studi che termina nel 1995, quando consegue la laurea in recitazione.

La carriera di James D’Arcy

La sua carriera d’attore inizia un anno dopo la laurea, nel 1996. Lo vediamo infatti ricoprire ruoli minori in alcune serie tv e anche per il cinema. Nel 2003 è accanto al neozelandese Russell Crowe in “Master&Commander – Sfida ai confini del mare” e l’anno dopo recita nel ruolo di padre Francis per “L’esorcista – La genesi”.

James D’Arcy è nel cast di “W.E. – Edward e Wallis”, film del 2011 diretto da Madonna, in cui interpreta il ruolo di re Edoardo VIII. Nel 2012 invece è con l’attore e produttore Tom Hanks e al connazionale Hugh Grant per “Cloud Atlas”. Oltre ai titoli già citati, abbiamo visto James D’Arcy anche in “Dunkirk” con Kenneth Branagh e Tom Hardy e nel 2019 ha preso parte all’attesissimo “Avengers- Endgame”, insieme agli attori che hanno prestato il proprio volto ai supereroi Marvel, come Robert Downey Jr., Chris Evans e Scarlett Johansson tra tutti. Nel 2021 invece, veste i panni di Ludovico Sforza per la serie tv “Leonardo”, come da nome dedicata a Leonardo da Vinci, in onda su Rai 1. Con lui anche Matilda De Angelis e l’eclettico Giancarlo Giannini.

Vita privata

James D’Arcy è sempre sotto i riflettori per quanto riguarda la sua carriera, ma per quanto riguarda la sua vita privata invece è molto riservato. Ciò che sappiamo però è che ha avuto una relazione di cinque anni e interrotta nel 2007, con la collega Lucy Punch, conosciuta sul set di “Come Together”. Attualmente ha una compagna, di cui però non ne si conosce l’identità.