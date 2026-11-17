Robert Pattinson è il nuovo James Bond, ma la Bond girl non è stata ancora scelta. Zendaya, Margaret Qualley, data favorita dai bookmaker, e Kristen Stewart guidano una lunga lista di candidate.

Robert Pattinson è il nuovo James Bond scelto da Amazon Mgm, ma la sua compagna di scena non ha ancora un volto. A metà novembre 2026 a Hollywood è già partito il toto-nome per l’erede di Léa Seydoux. In lizza ci sono Zendaya, Margaret Qualley, Kristen Stewart e altre attrici molto richieste. La logica è semplice: con un protagonista così noto, anche la controparte femminile dovrà avere un nome di pari peso.

Per ora non c’è nulla di ufficiale. Circolano però indiscrezioni, desideri dei fan e soprattutto quote: i bookmaker hanno già aperto le scommesse sulla futura Bond girl.

Zendaya e il legame con Villeneuve

L’argomento più solido a favore di Zendaya è la familiarità con Pattinson. Quest’anno nessuna attrice ha condiviso più set con lui. I due hanno interpretato Emma e Charlie, una coppia di fidanzati, in The Drama. Si sono poi ritrovati in Odissea di Christopher Nolan, lei nei panni di Atena e lui in quelli di Antinoo.

A fine anno arriva il terzo film insieme, Dune – Parte tre, diretto da Denis Villeneuve. È lo stesso regista che firmerà il prossimo Bond. Le ipotesi circolate immaginano per lei un’agente dell’MI6 dalla morale ambigua, mai del tutto alleata di 007 e capace di tenere il pubblico in sospeso fino al finale.

Florence Pugh e Anya Taylor-Joy, dal set di Dune all’azione

Anche il cast di Dune – Parte tre offre due alternative. Florence Pugh ha già esperienza nei combattimenti grazie al ruolo di Yelena Belova nell’universo Marvel. Con Pattinson reciterà proprio nel nuovo capitolo della saga di Villeneuve.

Nello stesso film c’è Anya Taylor-Joy. Si è allenata alle acrobazie per Furiosa e il pubblico la ricorda come campionessa di scacchi sullo schermo: un profilo adatto a un duello di strategia e sguardi con l’agente segreto.

Kristen Stewart, la scelta che riporta a Twilight

L’ipotesi più suggestiva riguarda Kristen Stewart. A rilanciarla è stata la testata americana Vulture: in un articolo, la giornalista Rebecca Alter sostiene che sia lei la partner ideale per il Bond di Pattinson. Alter ricorda che l’attrice ha già interpretato una spia in Charlie’s Angels e un ruolo profondamente britannico in Spencer. Pesa soprattutto la storia comune: i due sono diventati famosi con Twilight e all’inizio degli anni Dieci erano la coppia più fotografata di Hollywood.

Secondo lo stesso articolo, la scelta di Stewart permetterebbe anche di recuperare un dettaglio dei romanzi di Ian Fleming. Lì Pussy Galore era una criminale lesbica, un tratto eliminato nel film Agente 007 – Missione Goldfinger del 1964. L’attrice ha già mostrato interesse per il ruolo: «Farei un film di Bond, eccome!», ha dichiarato in passato, immaginando un personaggio che sia insieme Bond girl e antagonista.

Le quote dei bookmaker: Qualley in testa

Per i bookmaker britannici la favorita è Margaret Qualley. È quotata 2 a 1, in alcuni mercati 7 a 5. La sua candidatura ha preso slancio dopo il numero di ballo in abito rosso, circondata da uomini in smoking, durante il tributo a 007 agli Oscar 2025.

Seguono profili meno prevedibili:

Maya Jama , conduttrice radiotelevisiva britannica diventata popolare con la versione inglese di Temptation Island, è scesa a 5 a 1 secondo William Hill dopo il debutto da attrice in The Gentlemen 2;

Kendall Jenner , che si era già vestita da Bond girl a una festa di compleanno a tema organizzata dalla madre Kris;

Sydney Sweeney, il cui nome circola da quando ha partecipato al matrimonio di Jeff Bezos, il cui gruppo ha acquistato i diritti della saga.

Sweeney ha anche un sostegno illustre. Trina Parks, prima attrice afroamericana del franchise con Una cascata di diamanti, la considera «meravigliosa» nel ruolo. L’attrice però resta cauta: «Dipende dalla sceneggiatura».

Emily Blunt, Marion Cotillard e gli altri nomi

Altre candidature puntano sul talento più che sulle quote. Emily Blunt è stata già diretta da Villeneuve in Sicario. Marion Cotillard avrebbe dovuto recitare con Pattinson in Cosmopolis, prima di lasciare il progetto. Si parla anche di:

Adria Arjona , che nel prossimo Il caso Thomas Crown dà la caccia a Michael B. Jordan;

Chase Infiniti , al debutto accanto a Leonardo DiCaprio in Una battaglia dopo l’altra;

Lupita Nyong’o, già nel cast di Odissea con Pattinson.

Simone Ashley ha commentato le voci con leggerezza: «Se succede, succede!». Per il ruolo di Moneypenny, invece, i bookmaker indicano Jodie Turner-Smith.

Il casting potrebbe richiedere ancora tempo. Le riprese del nuovo 007 dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2027, o comunque dopo che Pattinson avrà terminato The Batman 2. Quella lavorazione procede molto a rilento per un grave problema familiare del regista Matt Reeves, e dai tempi del film di Batman dipende anche il calendario di Bond.