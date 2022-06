Chi è J.J. Abrams: vita del regista statunitense

Noto per aver realizzato alcune delle serie televisive e dei film più noti del cinema, J.J. Abrams è un noto regista statunitense. Scopriamo la sua storia dagli esordi al grande successo.

Chi è J.J. Abrams

Jeffrey Jacob Abrams, noto anche come J.J.

Abrams, è un regista statunitense nato a New York il 27 giugno 1966. Si trasferisce poi a Los Angeles dove insieme ai produttori Gerald e Carol passa il resto della sua infanzia e adolescenza. Qui si appassiona al mondo del cinema e si inserisce nel settore a soli 16 anni scrivendo le musiche di “Nightbeast”, film di Don Dohler.

Si dedica poi, durante gli anni del college, alla stesura di un trattamento cinematografico che diventa la base di “Filofax – Un’agenda che vale un tesoro”, un film con Jim Belushi e Charles Grodin.

Successivamente scrive la sceneggiatura di “A proposito di Henry” con Harrison Ford e “Amore per sempre” con Mel Gibson.

Esordio di J.J. Abrams

Nel corso della sua carriera collabora con numerosi produttori e registi, tra cui Michael Bay per “Armageddon – Giudizio finale”. Nel 1998 fonda la casa di produzione Bad Robot con cui diventa produttore esecutivo della nota serie televisiva “Alias”, ma anche di “A proposito di Brian” e “Six Degrees – Sei gradi di separazione”.

Tra i suoi maggiori capolavori c’è indubbiamente l’ideazione e realizzazione della serie televisiva “Lost”.

Successivamente debutta come regista con il film “Mission Impossible III” con Tom Cruise e dirige il film fantascientifico “Star Trek”.

Progetti di J.J. Abrams

Nel 2011 realizza il film “Super 8” insieme al collega Steven Spielberg ottenendo grandissimo successo tra il pubblico e la critica. Dopo questo traguardo ne raggiunge un altro con il sequel “Into Darkness – Star Trek” con cui guadagna 467 milioni di dollari. Nello stesso anno realizza il nuovo capitolo di Guerre stellari insieme a George Lucas.

Nel frattempo il regista torna ad occuparsi occasionalmente di colonne sonore lavorando come compositore per le serie “Person of Interest”, “Alcatraz”, “Alias” e “Lost”. Tra gli ultimi progetti televisivi del regista ci sono anche “Castle Rock” e “Lovecraft Country”.