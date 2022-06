J-Ax confessa: “Avevo bloccato il numero di Fedez”

J-Ax e Fedez hanno fatto pace e si sono anche esibiti insieme al concerto LOVEMI. Prima di arrivare a questo, però, i due hanno avuto modo di chiarirsi, anche se è stato un po’ difficile perché Alessandro aveva bloccato il numero di Federico.

J-Ax aveva bloccato il numero di Fedez

Intervistato dal settimanale Gente, J-Ax ha fatto una confessione curiosa sul suo riavvicinamento a Fedez. A fare il primo passo è stato Federico Lucia, che l’ha chiamato per proporgli il concerto LOVEMI. Il marito di Chiara Ferragni, però, non è riuscito a mettersi in contatto con lui perché Alessandro aveva bloccato il suo numero. J-Ax ha raccontato:

“Inizialmente ci trovavamo d’accordo anche dal lato imprenditoriale. Ma io, a un certo punto, ho capito che voglio fare l’artista e basta. Le nostre visioni sono diventate inconciliabili. Abbiamo litigato e c’è stata molta chiusura da parte di entrambi. Chi ha fatto il primo passo? Lui. Mi ha telefonato per propormi di partecipare al concerto di Milano ma io non gli ho risposto perché avevo bloccato il suo numero. Poi ci siamo finalmente parlati e chiariti. La vita insegna molto, quando ti mette di fronte a problemi seri”.

J-Ax e Fedez: musica sì, società no

J-Ax ha ammesso che, anche se ha fatto pace con Fedez, non ha alcuna intenzione di tornare in società con lui. Da un punto di vista imprenditoriale non si trovano d’accordo, ma questo non esclude collaborazioni musicali. Alessandro ha dichiarato:

“Impossibile. Ma possiamo ancora fare musica insieme benché diversissimi di carattere”.

Il riavvicinamento tra J-Ax e Fedez è arrivato qualche giorno prima della terribile diagnosi di tumore. “Abbiamo fatto pace tre giorni prima della sua diagnosi“, ha ammesso Aleotti.

Sanremo? No, grazie: parola di J-Ax

Fedez e J-Ax sono molto diversi, anche per quel che riguarda il pensiero sul Festival di Sanremo:

“Io? Mai. È una promessa che voglio mantenere per i fan”.

In conclusione: com’è la personalità di Fedez? J-Ax non ha dubbi: “Estrema. Può essere estroverso e timido, buonissimo o cattivissimo“.