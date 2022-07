A New York si sono svolti i funerali di Ivana Trump, l’ex moglie di Donald Trump scomparsa a 73 anni a seguito di una caduta.

Ivana Trump: il funerale

I funerali di Ivana Trump si sono svolti a New York nella chiesa di St.

Vincent Ferrer. Alle esequie hanno preso parte anche l’ex marito di Ivana, l’ex presidente Donald Trump, insieme alla moglie Melania e ai figli. Erano presenti anche la seconda moglie di Trump, Marla, e la loro figlia Tiffany. I figli hanno trattenuto a stento le lacrime al passaggio della bara, che per ordine della famiglia è stata scelta color oro.

Ivana Trump: la morte

Ivana Trump è morta nella sua casa di New York il 14 luglio 2022 all’età di 73 anni.

Sembra che le cause della morte siano state dovute alle ferite da lei riportate dopo una brutta caduta per le scale. In un primo momento si è ipotizzato che la donna fosse morta per un malore. 9 mesi fa aveva perso l’ex marito, Rossano Rubicondi, a cui era rimasta molto legata nonostante la separazione. Secondo le persone a lei vicine, Ivana Trump non aveva superato la scomparsa di Rubicondi e forse questo l’avrebbe potuta portare al presunto malore.

Nelle ore immediatamente successive alla scomparsa è stata confermata l’ipotesi della caduta accidentale.