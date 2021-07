Paura a Gimigliano, comune in provincia di Catanzaro, dove nella mattinata di sabato 3 luglio 2021 si è verificato il crollo di una palazzina. Al momento dell’evento in casa vi erano due persone, miracolosamente estratte vive anche se una di esse in gravi condizioni.

Alla base dell’esplosione che ha portato al crollo ci sarebbe una fuga di gas.