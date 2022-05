Ilary Blasi è tornata in onda venerdì 6 maggio 2022 con la quattordicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Una puntata particolarmente attesa, nel corso del quale si è assistito ad un confronto tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Ecco cosa è successo.

Isola dei famosi, la quattordicesima puntata de L’Isola dei famosi

Nel corso della quattordicesima puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito ad un confronto tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Quest’ultimo, in particolare, si è lamentato di Vaporidis e a tal proposito ha dichiarato: “Una volta gli raccontai le avventure di Raz Degan l’avessi mai fatto, adesso vuole fare il Raz Degan, si isola, il pesce che pesco me lo mangio io.

Poi se vede Guendalina che trova il pesce si arrabbia, deve essere l’unico a pescare. Se fai le cose non c’è bisogno di rinfacciarle, se lo fai per rinfacciarlo no”.

Isola dei famosi, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis dal suo canto ha commentato: “Io non me le aspettavo da lui sinceramente queste parole.

Mai rinfacciato con nessuno, sempre detto le cose in faccia a Guendalina quando le cose non mi andavano bene, sentirmi dire le cose così, quando poi sorrisoni sulla spiaggia, mi dispiace soprattutto da lui, non me lo aspettavo proprio. Ci sono rimasto male, non mi hanno mai detto nulla”.

Dallo studio Vladimir Luxuria rivolgendosi ai concorrenti ha detto: “Io penso che sia vero che ha un carattere forte e tende a essere leader, però se tu non vuoi che qualcuno sia capo addirittura dittatore tu fai la rivoluzione, se non volete che sia il capo datevi da fare e toglietevi questo ruolo, lamentarsi soltanto non serve a niente”.