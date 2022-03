La nuova serie dell’Isola dei famosi si è fin da subito distinta per i look che la conduttrice Ilary Blasi ha indossato puntata dopo puntata e anche nella trasmissione di lunedì 28 marzo non ha certo fatto eccezione. Per l’occasione la conduttrice ha scelto una tuta intera argentata che le scende morbida sui fianchi.

Le reazioni non sono mancate tra cui quella di Delia Duran che, non appena ha preso la parola, si è immediatamente complimentata.

L’isola dei famosi, il look di Ilary Blasi nella puntata del 28 marzo

L’outfit indossato dalla conduttrice del reality di Canale 5, nella sua eleganza è molto semplice ed essenziale. L’abito, di colore argento presenta un dolcevita che mette in risalto i capelli sciolti e gli orecchini a pendaglio.

I polsi sono impreziositi con dei braccialetti di diamanti che creano un effetto unico e singolare. Non passano meno inosservati i pantaloni della tuta a zampa di elefante. Insomma un look dal sapore “vintage” che fa il paio con quanto già visto nelle puntate precedenti.

Le reazioni sui social

Nel frattempo i commenti che si leggono sui social sono stati per lo più entusiasti: “Questa dea” e ancora “Ilary meravigliosa”.

C’è infine chi si è chiesto: “Ma perché Ilary ha sempre il collo alto?”.