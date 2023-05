Isola dei Famosi 2023: chi è Melissa, la bambina di cui parla Simone Antolini?

Martedì 2 maggio 2023 è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e tra una prova e l’altra c’è stato anche qualche momento più intimo, tra cui è spiccato quello di Simone Antolini. Il compagno di Cecchi Paone ha ricevuto un disegno da parte di una bambina di nome Melissa, già nominata dal naufrago nelle puntate prima. Chi è la bambina? Che cosa si sa di lei?

Chi è Melissa? La voce sulla presunta paternità di Simone Antolini

Simone Antolini ha ricevuto un disegno da parte di Melissa, una bambina per lui molto importante e alla quale, se fosse vincitore del reality, dedicherebbe la vittoria. Durante la puntata del 2 maggio 2023, il naufrago si è commosso parlando di Melissa, ma non ha voluto rilasciare informazioni riguardo la sua identità, promettendo però di farlo in futuro.

Pare che tra Antolini e la piccola Melissa ci sia un legame molto speciale, talmente speciale da farlo commuovere nel vedere il disegno della sua piccola manina con tanto di dedica: «Ti voglio bene».

Quando si tratta di mistero e di identità da scoprire, le voci non possono non diffondersi a macchia d’olio. Ecco che dunque, dopo la puntata del 2 maggio de L’Isola dei Famosi, ha iniziato a circolare la voce secondo la quale Simone Antolini sarebbe il padre di Melissa. A rafforzare tale ipotesi anche le parole dello stesso naufrago, che nel corso della puntata avrebbe dichiarato:

Questa bambina è parte integrante della mia vita. È una forma della mia stessa persona. Questa esperienza mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato a capire quali sono le cose importanti. Melissa in questo gioca un ruolo fondamentale, così come Alessandro. Se avessi l’opportunità vorrei dirle che mi manca terribilmente, che la amo e che quando ci rivedremo staremo sempre insieme.

I rumors parlano di Melissa come la figlia di Simone Antolini, nata circa quattro anni fa da una relazione del naufrago con una donna di cui però non si conosce l’identità. La voce non è stata confermata, motivo per il quale è difficile parlare di verità assoluta. L’unica soluzione? Attendere che sia proprio Simone Antolini a raccontare tutta la storia e lasciare che siano le sue parole a chiarire ogni dubbio riguardo Melissa e il suo legame con il compagno di Cecchi Paone.

Il “patto” stretto tra Simone Antolini e Ilary Blasi sulla questione “Melissa”

È stata la stessa Ilary Blasi a introdurre la questione “Melissa” a Simone Antolini. Dopo avergli recapitato il disegno che la bambina ha realizzato per lui, la conduttrice romana ha ribadito che non sarà lei a costringere il naufrago a parlarne e non lo farà rispettando una specie di “patto” che i due avrebbero stretto prima dell’inizio del reality show. Blasi, quindi, sarebbe a conoscenza di tutta la storia tra Antolini e Melissa, ma finché non sarà lo stesso naufrago a scegliere di parlarne apertamente, lei non proferirà alcuna parola.

So che è una situazione molto delicata. Abbiamo una specie di patto e io lo voglio rispettare, sentiti libero se vuoi parlarne ma anche se vuoi tacere. Non ci vuoi dire chi è Melissa?

Ilary Blasi ha provato a lanciare la domanda, ma Antolini ha preferito mostrare il disegno fatto da Melissa, senza lasciare trapelare informazioni sulla sua identità.