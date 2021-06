Una figlia d’arte che si inserisce nel mondo dello spettacolo come modella e vuole poi diventare attrice non riceve dallo star sytem una grande accoglienza. Per Isabella Rossellini però non è stato così, anzi, attraverso una serie di produzioni indipendenti è riuscita a farsi amare in tutte le sue vesti.

Chi è Isabella Rossellini

Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini (Roma, 18 giugno 1952) è un’attrice e modella italiana. Nasce nella capitale dall’unione della coppia d’arte composta dal regista Roberto Rossellini e dall’attrice Ingrid Bergman. Nonostante il divorzio dei genitori in giovane età trascorre la sua infanzia serenamente tra vari set cinematografici capendo di essere affascinata dai costumi di scena. Così, concluso il liceo, si iscrive all’Accademia di costume e moda di Roma dove ha modo di iniziare a inserirsi nel settore.

A 19 anni decide di partire per New York lavorando per la Rai come traduttrice e giornalista, allontanandosi dal suo progetto iniziale. Viene ricordata in particolare per il suo esordio come corrispondente esterna nel programma “L’altra domenica” di Renzo Arbore.

All’età di 28 anni debutta poi come modella collaborando con albuni nomi importanti della fotografia apparendo poi sulle più note copertine di giornali internazionali.

Isabella Rossellini e la grande carriera

Attraverso questa professione si avvicina al mondo dei cosmetici diventando il volto di Lancome per un lungo periodo. Successivamente decide di lanciare la sua linea di cosmetici dal nome “Manifesto di Isabella Rossellini”. Terminato il periodo in questo settore decide di esordire nel mondo del cinema prendendo parte a “Nina” di Vincente Minnelli per poi ottenere una parte maggiore in “Il prato”.

Ai progetti italiani seguono quelli americani come “Il sole a mezzanotte” e “Velluto blu” in cui interpreta la cantante di night club Dorothy Vallens. Si ricordano inoltre progetti come “Cugini”, “La morte ti fa bella”, “Fearless – Senza paura” e soprattutto “L’Odissea” del 1997. Oltre alle pellicole, dedica tempo ai documentari televisivi come “Iconoclasts” a fianco di Dean Kamen.

I numerosi progetti non terminano però qui. Infatti, oltre ad essere attrice e modella è direttrice della Howard Gilman Foundation che si occupa di conservare opere d’arte ma anche discipline artistiche. Ha inoltre scritto tre libritra cui la sua autobiografia nel 1997 e altri due progetti che ricordano la storia della sua vita con la volontà di omaggiare il padre.

Vita privata di Isabella Rossellini

In quanto personaggio pubblico si conoscono diverse informazioni sulla sua vita privata. Nota la storia della gemella Isotta Ingrid Rossellini, che insegna alla New York University e del fratello Roberto Ingmar Rossellini che lavora in tv. Dai vari matrimoni successivi nascono il produttore Renzo Rossellini Jr. e Gil Rossellini.

Delle sue storie amorose si conosce il matrimonio del 1979 con Martin Scorsese con cui vive a New York fino al 1982, anno del loro divorzio. L’anno successivo sposa Jon Wiedemann, il modello con cui mette al mondo Elettra, la sua prima figlia seguita dall’adozione di Roberto. Anche questa relazione si conclude e ne seguono altre tra cui quella con David Lynch, Gary Oldman, Christian De Sica e Luciano De Crescenzo.