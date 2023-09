Amedeo Goria ha parlato della sua passione per il sesso senza usare mezzi termini, in modo molto schietto. Il giornalista ha raccontato anche di aver partecipato ad un’orgia e di amare il sesso libero.

L’irrefrenabile voglia di sesso di Amedeo Goria: “Sono sessualmente attivo”

Amedeo Goria non ha peli sulla lingua e non usa mezzi termini quando si parla di sesso. Per il giornalista l’argomento non è affatto un tabù e ne ha parlato apertamente in diverse occasioni, in varie interviste. Goria ha avuto una storia con una modella, Vera Miales, che è giunta alla fine ed è tornato single, pronto per godersi ancora una volta, a 69 anni, la sua libertà tanto amata. Una libertà che, come lui stesso ha svelato, tocca anche la sfera sessuale, che è ancora molto attiva. “Ho un profondo senso di libertà” ha raccontato Amedeo Goria in un’intervista a Fanpage, un po’ di tempo fa. Questa sua voglia di libertà, questo bisogno di essere libero da qualsiasi legame, anche dal punto di vista sessuale, è stato il motivo della fine del suo matrimonio con Maria Teresa Ruta. “Ho fatto qualche scappatella di troppo” ha ammesso il giornalista, sottolineando di aver capito di non essere un uomo adatto a sposarsi, per via di questo estremo bisogno di libertà sotto ogni punto di vista. Nonostante il passare degli anni, il suo desiderio di vivere determinate esperienze è rimasto intatto, come quando era giovane. “Ancora adesso mi compiaccio quando sto bene in salute e non ho altri pensieri. Perché, come si dice, il cosino maschile non vuole pensieri. Sono contento quando guardo una bella ragazza, fintanto che ho questa curiosità, mi sento vivo. Anche perché sono sessualmente attivo” ha dichiarato Amedeo Goria.

L’irrefrenabile voglia di sesso di Amedeo Goria: “Ho partecipato a un’orgia”

Amedeo Goria ha voluto dare un consiglio alle persone mature come lui. “Le invito a fare sesso, perché il sesso fa bene, eiaculare spesso fa bene alla prostata. Si vive più a lungo, c’è bisogno di avere orgasmi. Sarei anche per la riapertura delle case chiuse, anche se in Italia questa cosa non passerà mai. Però una regolamentazione permetterebbe a chi fa quel mestiere, di ricevere uno stipendio adeguato, di evitare malattie e diminuire il rischio di violenza sessuale” ha dichiarato il giornalista, che ha parlato anche del suo rapporto con la trasgressione. “Ho provato molto in campo sessuale, anche con più persone. Sono stato abbastanza libertino” ha ammesso, sottolineando di aver partecipato a un’orgia e di essere stato in locali di scambisti, anche se non ama definirli in questo modo. “Ho provato tutto in questo senso. Sono molto aperto. Ciascuno del sesso può fare quello che vuole, basta che non dia fastidio agli altri” ha concluso, rivelando tutti i dettagli intimi della sua sfera sessuale.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: