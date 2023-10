Indossare la parrucca quotidianamente può far male ai capelli? Tutto quello che c’è da sapere sulle parrucche, che possono essere utilizzate sia in caso di problematiche che in caso di cambi look temporanei.

Indossare una parrucca fa male ai capelli? 5 cose da sapere

Indossare la parrucca nel quotidiano è diventata un’abitudine più comune di quanto si possa pensare. Alcune persone sono costrette ad indossarle per una serie di problematiche, mentre alcune decidono di indossarle per cambiare look senza intervenire in modo definitivo. Sono anche dei validi sostituti ai trapianti di capelli nei soggetti che soffrono di calvizie. Ci sono moltissime parrucche da tutti i giorni disponibili sul mercato e nella scelta non bisogna solo pensare all’apparenza, ma anche alla qualità, ai materiali, alla resistenza e ad altri fattori.

Ecco cinque cose da sapere prima di indossare una parrucca:

Budget : le parrucche da tutti i giorni non sono eccessivamente costose, ma ovviamente il prezzo dipende dalla qualità e da altri fattori. Prima di acquistare una parrucca è importante valutare i costi, perché la durata va dai tre ai cinque mesi, per cui sarà poi necessario acquistarne un’altra;

: le parrucche da tutti i giorni non sono eccessivamente costose, ma ovviamente il prezzo dipende dalla qualità e da altri fattori. Prima di acquistare una parrucca è importante valutare i costi, perché la durata va dai tre ai cinque mesi, per cui sarà poi necessario acquistarne un’altra; Tipologia di capelli : esistono parrucche con diverse qualità di capelli. Ci sono parrucche fatte con capelli veri, con una resa e una sensazione naturale, che possono essere pettinate e acconciate proprio come una chioma vera. È necessario curare di più l’aspetto del balsamo, oltre a lavaggio e spazzolatura. Ci sono anche parrucche sintetiche, con capelli artificiali, e quelle sintetiche resistenti al calore;

: esistono parrucche con diverse qualità di capelli. Ci sono parrucche fatte con capelli veri, con una resa e una sensazione naturale, che possono essere pettinate e acconciate proprio come una chioma vera. È necessario curare di più l’aspetto del balsamo, oltre a lavaggio e spazzolatura. Ci sono anche parrucche sintetiche, con capelli artificiali, e quelle sintetiche resistenti al calore; Misura della testa : molte persone acquistano parrucche più grandi o più piccole sbagliando. Se il sistema capillare è troppo stretto o troppo largo, la resa non sarà naturare e potrebbe provocare irritazioni e fastidi;

: molte persone acquistano parrucche più grandi o più piccole sbagliando. Se il sistema capillare è troppo stretto o troppo largo, la resa non sarà naturare e potrebbe provocare irritazioni e fastidi; Cura dei capelli: è importante ricordare che le parrucche necessitano di manutenzione. Con i capelli umani veri bisogna avere un’attenzione maggiore, mentre quelli sintetici hanno bisogno di trattamenti minori;

è importante ricordare che le parrucche necessitano di manutenzione. Con i capelli umani veri bisogna avere un’attenzione maggiore, mentre quelli sintetici hanno bisogno di trattamenti minori; Riparazioni: è importante controllare il listino dei prezzi dell’azienda in cui si compra la parrucca perché dovrebbe offrire anche un servizio di riparazione nel caso in cui dovesse rovinarsi o strapparsi se viene usata tutti i giorni.

Usando una parrucca quotidianamente, è importante prendersi cura anche dei capelli veri, che vengono coperti. La cura della chioma vale sia per la parrucca che si sceglie, soprattutto se è fatta con capelli veri, sia per i propri capelli. Bisogna tenere conto delle misure della testa e della qualità della parrucca, per prevenire ed evitare eventuali irritazioni della pelle e del cuoio capelluto e per essere sicuri di non rovinare i capelli. Se la parrucca viene indossata sui propri capelli, per una questione di moda e di look, è consigliato non usarla sempre ma lasciare i propri capelli liberi per qualche periodo di tempo, così da non rovinarli.

