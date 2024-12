Gustavo Rodriguez in ospedale dopo un grave incidente

Gustavo Rodriguez, noto per la sua partecipazione a reality, gravemente ustionato in un incidente

Un incidente drammatico

Giovedì mattina, un tragico incidente ha colpito la famiglia Rodriguez. Gustavo Rodriguez, 65 anni, padre delle celebri Belen e Cecilia, è rimasto gravemente ustionato in un magazzino a Gallarate. Secondo le prime ricostruzioni, una fiammata lo ha colpito nella parte superiore del corpo, causando ustioni di secondo grado al volto e alle braccia. Le sue condizioni sono state definite “gravi” dai medici, che hanno subito attivato le procedure di emergenza.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, i vigili del fuoco e un’ambulanza sono intervenuti sul posto per prestare soccorso. Dopo un primo intervento, Gustavo è stato trasferito all’ospedale di Varese, dove è stato stabilizzato, per poi essere trasferito al Niguarda di Milano per ulteriori cure. Le indagini sono attualmente in corso da parte della polizia di Gallarate, ma sembra che si tratti di un incidente accidentale, avvenuto in un’area industriale del quartiere Arnate.

La reazione della famiglia

In seguito alla notizia dell’incidente, i profili Instagram di Belen e Cecilia hanno smesso di essere aggiornati, suggerendo che entrambe siano accorse in ospedale per stare vicino al padre. La famiglia Rodriguez è molto unita e, in momenti di difficoltà come questo, il supporto reciproco è fondamentale. Gustavo, insieme alla moglie Veronica Cozzani, si è trasferito in Italia dopo il successo della primogenita in televisione e ora vive a Milano, dove si occupa anche dei nipotini Santiago e Luna Marì.

Un volto noto al pubblico

Gustavo Rodriguez non è solo il padre di due delle influencer più seguite d’Italia, ma ha anche guadagnato notorietà per la sua partecipazione al reality show “L’Isola dei Famosi” nel 2022, dove ha condiviso l’esperienza con il figlio Jeremias. La sua presenza in televisione ha contribuito a far conoscere la sua personalità e il suo legame con la famiglia, rendendolo un volto familiare per il pubblico italiano.