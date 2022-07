Inception: trama e cast

Inception è un film di azione, thriller e fantascienza, di Christopher Nolan, del 2010, vincitore di quattro premi Oscar. Il protagonista del film è interpretato da Leonardo DiCaprio.

Inception è un film di genere azione, thriller e fantascienza, di Christopher Nolan, uscito nel 2010.

Nel cast Leonardo DiCaprio e Marion Cotillard. Racconta le vicende di Dom Cobb e della sua capacità di entrare nei sogni degli altri per rubare i segreti nascosti nel loro subconscio. Il film, nel 2011, ha vinto ben quattro premi Oscar, nelle categorie miglior film, miglior sceneggiatura originale, miglior scenografia e miglior colonna sonora.

Inception: la trama

Inception racconta la storia di Dom Cobb, un uomo capace di entrare nei sogni degli altri per rubare i loro segreti, nascosti nel loro subconscio.

Questa sua caratteristica lo porta a lavorare con Mr. Saito, un importante uomo d’affari giapponese, che da lui vuole qualcosa di diverso da quello che fa di solito. Invece di rubare qualcosa dalle menti in cui riesce ad entrare, deve radicare un’idea nel giovane erede del rivale in affari di Saito, in modo che alla morte del padre lui divida in due l’impero economico. Se riuscirà a svolgere bene il suo compito, Dom avrà il permesso di tornare nel suo paese, dove è ricercato per l’omicidio della moglie e dove si trovano i suoi figli.

Inception: il cast

Il cast completo del film vincitore di quattro premi Oscar, Inception, è composto da:

Leonardo DiCaprio – Dominic “Dom” Cobb;

– Dominic “Dom” Cobb; Joseph Gordon-Levitt – Arthur;

– Arthur; Ellen Page – Arianna;

– Arianna; Ken Watanabe – Mr. Saito;

– Mr. Saito; Marion Cotillard – Mal Cobb;

– Mal Cobb; Tom Hardy – Eames;

– Eames; Dileep Rao – Yusuf;

– Yusuf; Cillian Murphy – Robert Michael Fischer;

– Robert Michael Fischer; Tom Berenger – Peter Browning;

– Peter Browning; Pete Postlethwaite – Maurice Fischer;

– Maurice Fischer; Michael Caine – Miles;

– Miles; Lukas Haas – Nash.

Inception: curiosità sul film

Kate Winslet è stata chiamata per il ruolo di Mal Cobb, fidanzata di Leonardo DiCaprio, e in tanti avrebbero voluto rivedere la famosa coppia del Titanic di nuovo insieme sul grande schermo. L’attrice, però, ha rifiutato e Christopher Nolan ha scelto Marion Cotillard. Ellen Page interpreta una ragazza che progetta gli scenari in cui si muove Cobb. Il personaggio è una citazione dell’Arianna della mitologia greca, principessa di Creta, che ha aiutato Teseo a fuggire dal labirinto del Minotauro attraverso il suo filo. I tromboni che si sentono nel tema principale della colonna sonora si basano su una versione molto rallentata delle trombe più acute dell’inizio di Non, je ne regrette tien di Edith Piaf. Quando la musica risuona nel sogno viene percepita come rallentata. Per questo alla fine si sente tutta la canzone per intero, come se il pubblico si stesse svegliando dal sogno. La durata del film è di 2 ore e 28 minuti, riferimento alla lunghezza originale della canzone, di 2 minuti e 28 secondi. Christopher Nolan, in un’intervista a Entertainment Weekly, ha spiegato che il cast è diviso come nel mondo del cinema. Cobb è il direttore, Arthur il produttore, Arianna lo scenografo, Eames è l’attore, Santo lo studio e Fischer il pubblico. Inoltre, prendendo in analisi le prime lettere dei nomi dei protagonisti, nasce la parola “Dreams”.