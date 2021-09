Con l’arrivo ormai imminente delle stagioni fredde, anche le piogge si fanno più fastidiose. Coprirsi con un impermeabile adatto a queste temperature diventa quindi inevitabile. Quelli che dettano i trend per l’autunno inverno 2021 non sono solo funzionali ma anche bellissimi e siamo sicuri che finirete per aspettare la pioggia solo per la voglia di indossarli.

L’impermeabile per l’autunno inverno 2021

Vi siete impegnate per scegliere l’outfit perfetto e dopo ore davanti all’armadio vi state preparando di tutto punto, un’occhiata veloce alla finestra prima di uscire e…ecco che piove!

Non fatevi prendere dallo sconforto e dimenticatevi il classico impermeabile anonimo che fino a qualche anno fa non ci dava molte alternative. La moda per l’autunno inverno 2021 infatti non si ferma neanche davanti al brutto tempo e ci propone modelli di impermeabile davvero di tendenza!

I trench in vinile lucidi

Come dicevamo, dimenticatevi il classico impermeabile, quelli per questa stagione sono davvero glamour e i trench in vinile lucidi sono un perfetto esempio. Stand Studio ne propone una propria versione, risultato di un mix tra capi, tessuti e fantasie. Quello che vi mostriamo qui è un trench in vinile con stampa animalier, di cui esiste anche una versione più scura.

Per tutte quelle donne dall’animo decisamente più rock, ecco invece questo trench impermeabile in vinile di Saint Laurent. In total black ovviamente! Perfetto per affrontare una giornata di pioggia con la giusta grinta.

Le cerate di tendenza

Se si parla di impermeabile, non si può non citare l’intramontabile cerata. Quella di Petit Bateau è disponibile sia nella versione per bambini sia in quella per ragazzi e adulti, ideale per le mamme che adorano vestirsi in pendant con i propri figli. La cerata è disponibile nel più classico colore giallo, ma anche in rosso, in blu e in verde. Navigando un po’ su Internet comunque, è possibile trovarla anche in altri colori tra cui rosa confetto e oro.

Anche il brand norvegese specializzato in abbigliamento ed attrezzature sportive Helly Hansen ha la sua classica cerata gialla. Con cintura in vita che oltre a chiudere bene il capospalla va anche a snellire la figura. Inoltre, la lunghezza fino ad appena prima della metà gamba lo rende molto elegante nonostante la sua natura sportiva. Tutto sta ovviamente a come si decide di abbinarlo!

Quello in stile poncho

Tra i numerosi modelli di impermeabile ci sono anche quelli in stile poncho. Si indossano infilandoli dalla parte inferiore e sono comodi e molto ampi. Il modello di Rains è l’ideale per quelle persone a cui piace lo stile basic, molto semplice in tinta unita verde oliva, uno dei colori più gettonati per l’autunno inverno 2021.

Un altro brand specializzato in impermeabili è Rain Kiss, che nella sua vastissima collezione ha anche il poncho anti pioggia. Come abbiamo già visto, tra le stampe di tendenza per questa stagione c’è anche l’animalier, Rain Kiss lo rende estremamente cool con il leopardato su sfondo rosa.