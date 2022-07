Imbarazzo a Morning News, il programma mattutino di Canale 5 condotto da Simona Branchetti. In quel momento in studio si stava parlando del corsivo, un tormentone social nato nel corso dei siparietti dell’influencer Elisa Esposito. La 19enne, ideatrice di di tale modo di parlare, ha conquistato una fetta molto ampia di follower su TikTok e lei stessa è stata ospite della trasmissione, seppur in collegamento.

L’imbarazzo tra i presenti è nato dopo che un signore toscano, intervistato in quel momento, si è reso protagonista di una gag irriverente. Alla fine Branchetti stessa è dovuta intervenire.

Imbarazzo a Morning News: un signore denigra il corsivo

Collegato dalla Toscana, un inviato di Morning News ha intervistato un uomo di nome Stefano. Al signore è stato chiesto cosa pensasse del corsivo e lui ha risposto: “Sì ho capito, però a me sembra una grande minc*iata”.

Risata generale in studio, mentre l’inviato del programma si è allarmato dicendo: “No! Non si può dire per favore!”. Simona Branchetti ha scherzato emettendo il suono di censura “biiip”.

L’intervistato si è difeso

Il signor Stefano si è dunque difeso per l’imbarazzo generato affermando: “Siamo toscani, bisogna parlare così”. L’inviato ha quindi risposto: “Eh, ma non è una parola toscana questa (riferendosi ovviamente alla parolaccia detta prima nda)“. La si può amare o meno, ma una cosa è sicura: Elisa Esposito è già divenuta una star del web e della tv.

Qui sotto potete recuperare il divertente siparietto andato in onda in diretta!