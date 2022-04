Il dramma di Rio, la casa di Miguel Herran distrutta da un incendio

Il dramma di “Rio” in diretta social e la casa di Miguel Herran che venerdì 8 aprile è andata distrutta da un incendio: il popolare attore 25enne della serie La Casa di carta ha raccontato sui social come si è salvato dalle fiamme della sua abitazione in cui è divampato un misterioso incendio mentre lui dormiva.

E casa di “Rio” è andata completamente distrutta dalle fiamme, come si vede dal video e dalle immagini che un terrorizzato e piangente Herran ha postato e condiviso su Instagram.

L’incendio e il dramma di Miguel Herran

Sono immagini obiettivamente drammatiche in cui si vedono distintamente diversi ambienti della casa dell’attore iberico divorati dal fuoco. Da quell’inferno inaspettato Miguel ne è uscito illeso ma la sua assoluta disperazione per un evento così inaspettato e devastante traspare da ogni frame e singola immagine del video che ha girato.

Ha detto Miguel in quei terribili momenti: “Non ci posso credere. La mia casa” Dopo aver comunicato dell’incendio l’attore ha interrotto il video.

Mistero sulle cause: “Mi sono svegliato e bruciava tutto”

Sulle cause dell’incendio è mistero fittissimo, potrebbe essere stato accidentale o dovuto ad un guasto. Dal canto suo ed al portale “Hola!” Miguel ha ripercorso lo scarno storico del dramma ed ha dichiarato: “Mi ha sorpreso nel sonno, mi sono svegliato al rumore della mia casa che bruciava”.

Poi in chiosa l’attore ha spiegato come ha fatto a salvarsi: “Sono uscito dalla finestra della camera da letto”.